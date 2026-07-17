Gabriel Deck a fondo: el deseo de volver a Santiago, la final del Mundial y la ilusión por el futuro del básquet argentino

El basquetbolista santiagueño Gabriel Deck mantuvo un mano a mano con "Buen Día Santiago", por Radio Panorama, en el que habló de su presente, de la expectativa que genera la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, del recambio de la Selección argentina de básquet y de las ganas de reencontrarse con su provincia una vez finalizada la temporada.

El jugador, que actualmente desarrolla su carrera en España, reconoció que el paso del tiempo no cambió el fuerte vínculo que mantiene con Santiago del Estero. Contó que tanto él como su familia esperan cada receso para regresar a la provincia y disfrutar de los afectos y las costumbres que extrañan durante el año.

"Uno siempre desea volver. Tenemos toda la familia allá y esperamos que termine la temporada para encontrarnos porque durante el año se hace difícil. Se extrañan muchísimo nuestras raíces, los domingos, las fiestas. No vemos la hora de ir a Santiago", expresó.

En plena cuenta regresiva para la final del Mundial de fútbol, Deck aseguró que vivirá el partido con la misma pasión que cualquier argentino. Aunque comparte el día a día con españoles, bromeó sobre cómo manejará la convivencia durante el encuentro.

"Va a ser un partidazo, son dos equipos que llegan muy bien a la final. Lo vamos a ver en casa, pero no da para mezclarnos. Imaginate que nos hacen un gol y me lo festejan en la cara... los saco a patadas", comentó entre risas.

El alero también recordó la final del Mundial de Básquet 2019, cuando la Selección argentina enfrentó justamente ante España, y remarcó que disputar un partido de semejante magnitud deja una marca para toda la vida. Además, destacó el espíritu competitivo que caracteriza a los deportistas argentinos y se mostró confiado en que el equipo de Lionel Scaloni dejará todo para conquistar un nuevo título.

"Nos tocó jugar una final del mundo contra España y lo que se vive en ese momento es único. El argentino siempre saca algo más para competir. Ese ADN aparece en los momentos importantes y estoy seguro de que van a dejar todo para ganar", afirmó.

Otro de los temas que abordó fue el Campus Gabriel Deck, una iniciativa que se realizará el 8 y 9 de agosto en las instalaciones de Quimsa, destinada a chicos y chicas de entre 12 y 18 años. El santiagueño explicó que se trata de un proyecto que tenía pendiente desde hace tiempo y que finalmente podrá concretar.

"Hace mucho que quería organizar este campus y no había podido. Ahora se dio la oportunidad y esperamos que sean dos días muy lindos, con mucho aprendizaje para todos los chicos", señaló.

Por último, Deck analizó el presente de la Selección argentina de básquet, que atraviesa una etapa de renovación con una importante presencia de jóvenes y trabaja con el objetivo de clasificarse al próximo Mundial.

"Veo muy bien al grupo. Hay muchos chicos jóvenes con ilusión y estamos trabajando fuerte para las próximas ventanas. La idea es prepararnos de la mejor manera para conseguir la clasificación al Mundial", concluyó el referente santiagueño.