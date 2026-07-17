Choque y vuelco: daños materiales en un accidente en el acceso al Puente Solís

Ocurrió en el margen de La Banda. Estuvieron involucrados una Renault Duster y una motocicleta Honda Storm. Intervino Comisaría 12.

Hoy 15:10

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este viernes en la Ruta Provincial 1, a la altura de la rotonda de acceso al Puente Solís, en la localidad de Sauce Bajada, departamento Banda, dejó como saldo un motociclista lesionado.

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El hecho se registró alrededor de las 7:50 e intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 12.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Esteban Alfonso Suárez, de 40 años al mando de una Renault Duster, manifestó que circulaba por la Ruta Provincial 1 cuando una motocicleta ingresó a la calzada de manera imprevista. Al no poder evitar el impacto, colisionó contra el rodado menor y posteriormente terminó volcando con su vehículo.

La motocicleta involucrada es una Honda Storm de 150 cilindradas, conducida por Gustavo Morales, con domicilio en el departamento Robles.

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Como consecuencia del choque, Suárez sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica. En tanto, Morales indicó a los efectivos policiales que no presentaba heridas.

Personal policial trabajó en el lugar para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.