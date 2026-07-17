Las acciones argentinas caen en Wall Street y el riesgo país vuelve a subir

Los activos locales operaron con pérdidas en sintonía con el mal clima de los mercados internacionales. Los ADR retrocedieron hasta 2%, los bonos también registraron bajas y el riesgo país escaló a 418 puntos básicos.

Hoy 16:09

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron una jornada con mayoría de bajas, afectadas por la incertidumbre en los mercados internacionales. Los ADR llegaron a perder hasta un 2%, mientras que los bonos soberanos también operaron en terreno negativo y el riesgo país avanzó hasta los 418 puntos básicos, ocho unidades por encima del cierre anterior.

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Entre las mayores caídas se destacaron Mercado Libre (-2%), Corporación América (-1,8%) y Banco Supervielle (-1,7%), en un contexto de mayor aversión al riesgo por parte de los inversores.

En tanto, la Bolsa de Buenos Aires mostró un comportamiento más estable. El índice S&P Merval avanzó apenas 0,1% en pesos, aunque medido al tipo de cambio contado con liquidación registró una baja del 0,5% en dólares.

La baja de los activos locales estuvo alineada con el retroceso de los principales mercados internacionales, que volvieron a verse presionados por el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente y por las pérdidas registradas en el sector tecnológico, especialmente en las compañías vinculadas a los semiconductores.

Analistas del mercado señalaron que los papeles argentinos volvieron a mostrar una fuerte correlación con Wall Street, por lo que reflejaron rápidamente el clima de cautela que predominó entre los inversores globales.

No obstante, los bonos soberanos mostraron una resistencia mayor que las acciones, impulsados por las expectativas de una mejora gradual en el perfil crediticio del país y la posibilidad de que el riesgo país continúe reduciéndose en el mediano plazo.

Los especialistas también destacaron el interés de los inversores por el bono AO29, cuya reciente colocación tuvo una buena recepción en el mercado.

El instrumento despertó un importante nivel de demanda debido a su corto plazo y al esquema de pagos mensuales de intereses, una característica que resulta atractiva para los ahorristas que buscan obtener ingresos periódicos.

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantuvo en $1.500 para la venta en las sucursales del Banco Nación.

Por su parte, los dólares financieros registraron nuevas subas. El dólar MEP se negoció en torno a $1.518,16, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó $1.576,77, consolidando una jornada de mayor presión sobre las cotizaciones bursátiles.