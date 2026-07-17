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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 29º
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Somos Deporte

Unión Santiago venció a Estudiantes y terminó como líder de la Zona Capital

El Tricolor se impuso por 2-1 como local para finalizar arriba de todos en su grupo.

Hoy 17:17

Unión Santiago cerró la fase regular del Torneo Anual de Primera División con una importante victoria como local ante Estudiantes, por la 14ª fecha de la Zona Capital.

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El Tricolor se impuso por 2-1 y, con este resultado, terminó como líder de su grupo, reafirmando su buen momento en el certamen.

El primer gol del partido llegó a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Guillermo Coria abrió el marcador para Unión Santiago.

A los 35 minutos, Ricardo Ávila igualó el encuentro para Estudiantes mediante un tiro penal, dejando el partido abierto para el complemento.

Ya en el segundo tiempo, cuando el duelo ingresaba en su tramo final, volvió a aparecer Guillermo Coria. A los 42 minutos, el delantero marcó el segundo tanto de su cuenta personal y selló el triunfo del Tricolor.

Con esta victoria, Unión Santiago cerró la fase inicial en lo más alto de la Zona Capital y llega fortalecido a la próxima instancia del campeonato.

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