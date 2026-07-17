Fuentes y el secretario Benavente se reunieron con directivos de la Asociación Santiagueña Amigos del Newcom

La jefa comunal destacó la importancia de acompañar a las organizaciones que, a través del deporte, generan espacios de inclusión, recreación y participación social.

Hoy 18:11

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación Santiagueña "Amigos del Newcom", en una reunión destinada a fortalecer el diálogo y acompañar el crecimiento de esta disciplina deportiva que promueve la actividad física, la integración y el bienestar de los adultos mayores.

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Participó del encuentro la comisión directiva de la institución, encabezada por su presidente, Salvador Cuba. También estuvieron presentes el secretario de Coordinación, Mario Benavente; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; y el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Mauro Kalinski.

La jefa comunal destacó la importancia de acompañar a las organizaciones que, a través del deporte, generan espacios de inclusión, recreación y participación social, reafirmando el compromiso del municipio de trabajar de manera articulada con las instituciones locales.

Por su parte, los integrantes de la asociación agradecieron la predisposición del Ejecutivo Municipal y valoraron el respaldo brindado para continuar promoviendo esta actividad, que cada día suma más participantes y fortalece los vínculos comunitarios.