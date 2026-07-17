La intendente Fuentes recibió al embajador del Reino Unido en la Municipalidad

La intendenta de la Capital mantuvo una reunión con David Cairns, en la que dialogaron sobre la consolidación de vínculos entre ambas partes y una agenda de trabajo basada en la cooperación y el diálogo.

Hoy 18:09

La intendenta, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro con el embajador del Reino Unido en Argentina, David Cairns, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los vínculos institucionales y la cooperación bilateral.

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También participaron de la reunión los secretarios de Coordinación, Mario Benavente; de Gobierno, Walter Medina Salomón; de Economía, Anabel Arce; de Obras Públicas, Rosa Allalla; y los subsecretarios de Coordinación de Gabinete, Daniel Kobylañski, y de Economía, Francisco Zamora. Además, estuvieron presentes el director de la Casa de Santiago Bernardo Abruzzese, los concejales Carlos Basualdo, Cesar Bravo y Gabriela Ortiz.

El encuentro permitió reafirmar el compromiso de avanzar en una agenda de cooperación basada en el diálogo y el respeto institucional.