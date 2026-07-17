Seis detenidos y más de $6 millones secuestrados en una causa por narcotráfico en Monte Quemado

La Justicia ordenó cinco allanamientos en distintos barrios de la ciudad y desarticuló presuntos puntos de venta de drogas. En los procedimientos se incautaron cocaína, armas de fuego, balanzas de precisión y una importante suma de dinero en efectivo.

Hoy 18:11

Seis personas fueron detenidas este viernes en Monte Quemado, departamento Copo, durante un amplio operativo antidrogas que permitió desarticular presuntos puntos de comercialización de estupefacientes.

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La investigación fue impulsada por el fiscal Santiago Bridoux, quien solicitó al juez de Control y Garantías, Facundo Sayago, la autorización para realizar una serie de allanamientos en distintos sectores de la ciudad. Con la orden judicial, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de Capital y de la División Drogas Peligrosas de Monte Quemado llevó adelante los procedimientos.

Los efectivos concretaron cinco allanamientos en viviendas de los barrios Aeropuerto, Municipal, Centro y en una finca de la zona, donde fueron detenidos cinco hombres y una mujer, todos vinculados a la investigación.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 72 envoltorios y sustancias compactadas que, tras las pruebas de campo, confirmaron un total de 70 gramos de cocaína. Además, incautaron más de seis millones de pesos en efectivo, dos armas de fuego, balanzas de precisión y otros elementos considerados de interés para la causa.

La pesquisa estaba orientada a desarticular una presunta red dedicada a la distribución y venta de drogas en Monte Quemado, por lo que los domicilios allanados ya eran objeto de tareas investigativas previas.

Los seis detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía continúa con las medidas procesales para establecer el grado de participación de cada uno y determinar si existen otros involucrados en la presunta organización dedicada al narcomenudeo.