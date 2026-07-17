Detención en Tucumán tras allanamiento por amenazas con armas de fuego

Un hombre con antecedentes fue detenido en Tucumán tras un allanamiento por amenazas con armas de fuego que involucró la incautación de diversas armas.

Hoy 17:28

El personal de la Comisaría Seccional Quinta llevó a cabo un allanamiento este jueves en un domicilio situado en calle Bolivia al 2400, en Tucumán, como parte de una investigación por amenazas agravadas con uso de armas de fuego.

El comisario Ramón Fernández, segundo jefe de la dependencia, detalló que la denuncia fue presentada el domingo 12 de julio en horas de la tarde, lo que dio origen a la causa por amenazas agravadas.

Durante el allanamiento, se logró incautar un revólver calibre 32 junto con municiones, así como una pistola de 9 milímetros con municiones y cargador, además de un teléfono celular perteneciente al detenido.

El individuo fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente, que ha estado a cargo de la investigación.

Fernández también destacó que el detenido presenta un frondoso prontuario delictivo, lo que agrava su situación legal.

Este tipo de operaciones son parte de un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para combatir el delito relacionado con armas de fuego en la región.

La intervención de la Fiscalía de feria se espera que determine los próximos pasos en este caso, así como posibles cargos adicionales contra el aprehendido.