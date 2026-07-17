Central Córdoba festejó ante Güemes en una nueva edición del clásico del Oeste

El Ferroviario se impuso por 2-0 como local en el marco de la fecha 14 del Torneo Anual.

Hoy 17:26

Central Córdoba cerró la fase de grupos del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol con una victoria en el clásico del Oeste. El Ferroviario superó por 2-0 a Güemes, por la 14ª y última fecha de la zona Capital.

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El equipo dirigido por Mario Britos golpeó rápido en el arranque del partido y logró encaminar la historia desde los primeros minutos.

A los 9 minutos, Francisco Cuevas se escapó a espaldas de la defensa y definió al segundo palo para poner en ventaja a Central Córdoba.

Poco después, a los 15 minutos, el mismo atacante volvió a aparecer por derecha y sacó un potente remate para marcar el 2-0, resultado que terminaría siendo definitivo.

En el inicio del complemento, Güemes sufrió otro golpe al quedarse con un hombre menos por la expulsión de Rodrigo Jiménez, lo que complicó aún más sus chances de reaccionar.

Con este triunfo, Central Córdoba alcanzó los 24 puntos y terminó la primera fase como escolta de Unión Santiago en la zona Capital.

En el partido de Reserva, el Ferroviario también se quedó con la victoria ante Güemes, esta vez por 3-1.