Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 29º
X
Policiales

Suman una nueva causa por presunta estafa contra la contadora Nora Villarroya

La contadora volvió a quedar en el centro de una investigación judicial. Mientras continúa imputada en una causa por una presunta estafa a una médica, ahora enfrenta un nuevo expediente iniciado por una empresa de Clodomira.

Hoy 16:57

La situación judicial de la contadora Nora Isabel Villarroya se complicó con la incorporación de una nueva causa por presunta estafa, que se suma a la investigación que ya enfrenta por una denuncia presentada por una médica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El nuevo expediente está a cargo de la fiscal Melisa Fadel Pagani y tiene como denunciante a la firma DeJDE SRL, con sede en la ciudad de Clodomira. La causa fue iniciada durante 2025 y se encuentra en plena etapa de investigación.

Según trascendió, Villarroya fue imputada en este expediente y había obtenido una eximición de prisión, además de ser convocada a prestar declaración indagatoria. Sin embargo, no se presentó a la audiencia fijada por la Justicia, lo que derivó en nuevas medidas procesales.

En paralelo, la Cámara de Apelaciones rechazó un recurso presentado por la defensa en la causa que investiga la fiscal Celia Mussi, donde la contadora está acusada de una presunta estafa en perjuicio de una médica. De esta manera, quedó firme la resolución del juez Héctor Salomón, que había denegado el beneficio de la eximición de prisión.

Con este nuevo expediente, Villarroya acumula dos investigaciones por presuntas estafas, mientras la Justicia continúa avanzando con las medidas para esclarecer ambos hechos y determinar su eventual responsabilidad penal.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mundial 2026: por primera vez, el campeón recibirá anillos personalizados de FIFA
  2. 2. Durante allanamiento hallan cocaína, marihuana y $3.850.000 en casa de dos hermanas y exconvicto
  3. 3. Detienen en Salta a dos bolivianos y secuestran una avioneta que había partido de Santiago del Estero
  4. 4. Franco Colapinto mejoró y cerró el viernes con un 7º puesto en el segundo ensayo del Gran Premio de Bélgica
  5. 5. Mitre se sacó la mufa con un triunfazo ante Racing de Córdoba y salió de la zona de descenso
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT