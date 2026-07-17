Suman una nueva causa por presunta estafa contra la contadora Nora Villarroya

La situación judicial de la contadora Nora Isabel Villarroya se complicó con la incorporación de una nueva causa por presunta estafa, que se suma a la investigación que ya enfrenta por una denuncia presentada por una médica.

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El nuevo expediente está a cargo de la fiscal Melisa Fadel Pagani y tiene como denunciante a la firma DeJDE SRL, con sede en la ciudad de Clodomira. La causa fue iniciada durante 2025 y se encuentra en plena etapa de investigación.

Según trascendió, Villarroya fue imputada en este expediente y había obtenido una eximición de prisión, además de ser convocada a prestar declaración indagatoria. Sin embargo, no se presentó a la audiencia fijada por la Justicia, lo que derivó en nuevas medidas procesales.

En paralelo, la Cámara de Apelaciones rechazó un recurso presentado por la defensa en la causa que investiga la fiscal Celia Mussi, donde la contadora está acusada de una presunta estafa en perjuicio de una médica. De esta manera, quedó firme la resolución del juez Héctor Salomón, que había denegado el beneficio de la eximición de prisión.

Con este nuevo expediente, Villarroya acumula dos investigaciones por presuntas estafas, mientras la Justicia continúa avanzando con las medidas para esclarecer ambos hechos y determinar su eventual responsabilidad penal.