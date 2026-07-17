Santiago del Estero se prepara para vivir una nueva edición de la Marcha de los Bombos: el cronograma completo

La celebración más representativa de la cultura santiagueña se desarrollará del 17 al 19 de julio con espectáculos, homenajes, la tradicional caminata encabezada por bombistos de todo el país y una nutrida agenda de actividades gratuitas.

Hoy 18:00

Con la llegada de miles de visitantes de distintos puntos del país y delegaciones del exterior, Santiago del Estero volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro de una de las manifestaciones culturales más convocantes de la Argentina. La 24ª Marcha de los Bombos se realizará entre el 17 y el 19 de julio, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades.

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Durante tres jornadas, el Patio del Indio Froilán será nuevamente el punto de encuentro para músicos, bailarines, artesanos y familias que compartirán una programación que combinará tradición, homenajes y espectáculos, con acceso libre y gratuito.

La vigilia abrirá el encuentro

Las actividades comenzaron este viernes, las 11 se lleve a cabo el tradicional Ritual de la Pachamama, ceremonia que marcará el inicio de la vigilia.

A partir del mediodía comenzaron los espectáculos en el escenario Carlos Saavedra, donde subirán artistas provenientes de diferentes provincias. Más tarde, a las 17, se realizó la obra documental "Los Caminos del Legüero", dirigida por Guillermo Soria, mientras que la noche estará dedicada a recordar el legado de Carlos Carabajal, su familia y Cuti Carabajal.

La música continuará hasta la madrugada del sábado y el predio también contará con patios gastronómicos y puestos de artesanos.

El sábado llegará el momento más esperado

El plato fuerte de la programación será el sábado 18, cuando a las 10 parta la tradicional Marcha de los Bombos desde el Patio del Indio Froilán, recorriendo distintos sectores de la ciudad hasta llegar al Parque Aguirre.

A lo largo del recorrido se realizarán distintos reconocimientos a referentes del malambo argentino. En Linyerita serán homenajeados Nicolás Ferreyra y Rubén Monje; frente al Hospital Independencia recibirán su reconocimiento Belén Medina y Rocío Jugo; mientras que en la esquina de Andes y Belgrano será distinguido el campeón nacional Nicolás Ávila.

El cierre de la marcha tendrá lugar en el Parque Aguirre, donde el Ensamble de Músicos del Patio brindará un homenaje especial a Musha Carabajal.

Ese mismo día, desde las 18, se desarrollará una nueva edición de la Telesiada, propuesta incorporada al programa oficial en los últimos años para agradecer la presencia de quienes llegan desde distintos rincones del país y de naciones vecinas, además de comenzar a celebrar el camino hacia las bodas de plata que la Marcha cumplirá en 2027.

Despedida con la mirada puesta en la edición número 25

El encuentro concluirá el domingo 19 con la tradicional jornada de Abrazos y Despedidas, que incluirá música en vivo, danzas y el anuncio de la fecha en la que se realizará la 25ª edición de la Marcha de los Bombos.

La organización confirmó además la participación de más de 50 agrupaciones de diferentes provincias, junto con representantes de Uruguay y Brasil, reafirmando el carácter federal de una celebración que año tras año fortalece la identidad cultural de Santiago del Estero y mantiene vivo el sonido del bombo legüero como símbolo de pertenencia.