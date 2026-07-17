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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 29º
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Locales

Norma Fuentes y el colegio de abogados y procuradores firmaron un convenio para asesoramiento gratuito en los barrios

La Municipalidad firmó un convenio con el Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero para acercar orientación legal primaria a los barrios. La atención estará a cargo de profesionales matriculados.

Hoy 18:07

La Municipalidad de la Capital y el Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero suscribieron un convenio de cooperación destinado a brindar asesoramiento jurídico gratuito y primario a los vecinos de la ciudad.

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El acuerdo fue rubricado por la intendente, Ing. Norma Fuentes, y el presidente del Colegio de Abogados, Luis Miguel, junto con el presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados, Francisco Juri.

De esta manera, profesionales matriculados brindarán asesoramiento jurídico en los CAPS y en los Centros Operativos Municipales, facilitando a la comunidad el acceso a información y orientación sobre diversas problemáticas legales.

"El espíritu central de esta iniciativa es acercar la justicia y el derecho a los vecinos, facilitándoles el acceso a estos servicios en las instituciones municipales cercanas a sus domicilios y favoreciendo una verdadera inclusión social", expresó la jefa comunal.

"Es invaluable la vocación de servicio y la calidad humana de nuestros abogados y procuradores santiagueños, que siempre buscan acompañar y brindar soluciones a los ciudadanos que las necesitan", afirmó.

Por su parte, Miguel resaltó "el rol fundamental del órgano colegiado de promover una atención cercana, accesible y de calidad para los ciudadanos, mediante el trabajo conjunto entre el municipio y las instituciones intermedias".

A su vez, Juri destacó "el rol social de los abogados a través de esta acción, que representa un paso importante para ampliar derechos, fomentar la resolución pacífica de conflictos y consolidar mecanismos de contención para los vecinos".

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