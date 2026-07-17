Santilli recibió a Ritondo y Goerling en la Casa Rosada para coordinar la agenda legislativa con el PRO

Tras semanas de tensión entre LLA y el PRO, funcionarios y referentes parlamentarios mantuvieron una reunión para analizar los proyectos que impulsará el oficialismo en el Congreso.

Hoy 18:01

La relación entre La Libertad Avanza y el PRO comenzó a mostrar señales de distensión luego de los cruces registrados en los últimos meses. En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió en la Casa Rosada a los presidentes de los bloques del PRO en Diputados y el Senado, Cristian Ritondo y Martín Goerling, en un encuentro destinado a coordinar la agenda legislativa para el segundo semestre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De la reunión también participó el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, y durante el encuentro se analizaron los principales proyectos que el Gobierno busca impulsar en el Congreso, además de iniciativas vinculadas con la provincia de Misiones.

Uno de los temas centrales fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que el oficialismo considera fundamental para consolidar el proceso de estabilización económica y fortalecer el esquema macroeconómico.

Al término del encuentro, Cristian Ritondo reafirmó el respaldo del PRO a las reformas impulsadas por el Gobierno y sostuvo que el objetivo del partido es "blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina". Además, aseguró que continuarán trabajando para promover medidas orientadas al desarrollo económico, la inversión y la generación de oportunidades.

La reunión marcó un nuevo acercamiento entre ambos espacios políticos, luego de un período de fuertes diferencias que alcanzó su punto más alto con la crisis generada tras la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En paralelo al trabajo conjunto con el oficialismo, el PRO mantiene una agenda legislativa propia. En la Cámara de Diputados buscará impulsar proyectos como Ficha Limpia, la reforma del Código Penal, modificaciones al financiamiento de los partidos políticos, iniciativas para el aprovechamiento de tierras ociosas y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.

El bloque también promueve propuestas vinculadas con la lucha contra el grooming, la instalación de inhibidores de señal en las cárceles y programas de prevención del suicidio adolescente.

En el Senado, por su parte, el PRO pretende avanzar con la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, aumentar las penas por falsas denuncias y tratar el régimen de Zona Fría, además de otras iniciativas relacionadas con la reforma electoral, la desregulación del Estado y el fortalecimiento de la legislación ambiental y judicial.

Con este encuentro, el Gobierno y el PRO buscaron mostrar una imagen de mayor coordinación política, en momentos en que el oficialismo intenta asegurar los apoyos necesarios para avanzar con las principales reformas previstas para la segunda mitad del año.