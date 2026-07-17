Cómo armar un CV que realmente llame la atención en Argentina

En el competitivo mercado laboral argentino de 2023, un buen currículum es esencial para captar la atención de los reclutadores. Según un estudio de la consultora Randstad, el 70% de los empleadores considera que un CV bien diseñado es fundamental para el proceso de selección.

Hoy 18:03

El mercado laboral en Argentina ha ido evolucionando en los últimos años, y con ello, la forma en que los postulantes deben presentarse. En un contexto donde la competencia es feroz, un currículum vitae (CV) atractivo y bien estructurado puede ser la diferencia entre conseguir una entrevista o quedar relegado en el proceso de selección.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al armar un CV es la claridad y concisión en la información presentada. Los reclutadores suelen recibir cientos de postulaciones, por lo que es fundamental que tu CV sea fácil de leer y destaque tus habilidades y experiencias más relevantes desde el primer momento.

La personalización del currículum es otro punto clave. Adaptar tu CV a cada oferta laboral específica no solo demuestra interés por el puesto, sino que también permite resaltar las habilidades que más se alinean con lo que la empresa busca. Esto incluye modificar la descripción de tus experiencias laborales y ajustar el orden de los ítems según la relevancia.

Es recomendable incluir una breve introducción o perfil profesional al inicio del CV, donde se resuman tus principales habilidades y objetivos. Esta sección puede captar rápidamente la atención del reclutador y dar un primer vistazo a lo que puedes ofrecer a la empresa.

El diseño también juega un papel fundamental. Un CV visualmente atractivo, pero sin ser excesivo, puede marcar la diferencia. Utilizar fuentes legibles, espacios adecuados y una paleta de colores sobria ayuda a que tu currículum no solo se vea profesional, sino que también sea agradable a la vista.

Finalmente, no hay que olvidar la importancia de revisar y corregir el contenido antes de enviarlo. Errores gramaticales o de tipeo pueden dar una mala impresión y restar seriedad a tu presentación. Es recomendable pedir a alguien más que revise el documento para asegurarse de que no se pase por alto ningún detalle.

En el contexto actual, donde muchas empresas utilizan sistemas de seguimiento de candidatos, es fundamental que tu CV esté optimizado para estos sistemas. Esto implica incluir palabras clave relacionadas con la industria y el puesto al que estás aplicando, lo que aumentará tus posibilidades de ser seleccionado para una entrevista.