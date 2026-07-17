La intendente Fuentes y el jefe de Gabinete Araujo dejaron inaugurado el simulador espacial Mama Antula en el Parque del Encuentro

El simulador fue instalado en el Domo del Parque del Encuentro y permitirá que estudiantes y familias vivan una experiencia interactiva con tecnología de realidad inmersiva 360°.

Hoy 18:05

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, encabezaron la inauguración oficial del Transbordador Espacial "Mama Antula I", un innovador simulador educativo de gran escala diseñado para acercar el conocimiento del espacio exterior a niños, niñas y al público en general a través de una propuesta interactiva, didáctica y tecnológica.

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También participaron del acto el subsecretario de Educación, Alejandro Piccoli; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; y el secretario de Coordinación, Mario Benavente. Además, estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, concejales, directivos, docentes y alumnos de jardines de infantes públicos y privados.

Ubicado en el Domo del Parque del Encuentro, el proyecto fue fabricado íntegramente por jóvenes profesionales santiagueños y permitirá a instituciones educativas y familias vivir una experiencia única, recreando un viaje al espacio mediante tecnología de realidad inmersiva en 360°, que ofrece un recorrido virtual por el universo, los planetas y otros cuerpos celestes.

"Es un objetivo central del sistema educativo municipal fortalecer la formación de los alumnos mediante la incorporación de tecnología de avanzada, entendiendo que la verdadera justicia e igualdad se alcanzan cuando todos los niños de la ciudad pueden acceder a estas herramientas", remarcó la jefa comunal.

Por su parte, Araujo resaltó "la innovación en materia de gestión educativa que lleva adelante el municipio, que les permitirá a los chicos y chicas incorporar conocimientos de forma lúdica e interactiva, lo que sin dudas redundará en aprendizajes más significativos".

A su vez, Benavente destacó "la importancia de impulsar iniciativas que promuevan el conocimiento de manera amena, despertando la curiosidad, la imaginación y el interés por la ciencia y la exploración espacial desde la primera infancia".