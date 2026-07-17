Comenzó la vigilia de la Marcha de los Bombos 2026 en el Patio del Indio Froilán

Delegaciones de distintos puntos del país llegaron a Santiago del Estero para participar de la tradicional celebración.

Hoy 13:12

En la mañana de este viernes dio inicio la vigilia de la Marcha de los Bombos 2026 en el Patio del Indio Froilán, con la participación de delegaciones provenientes de distintos puntos del país.

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Durante toda la jornada se desarrollará una variada propuesta cultural que incluirá presentaciones de grupos musicales, feria de artesanos y puestos de comidas regionales, en un espacio de encuentro que celebra la identidad y las tradiciones santiagueñas.