Piccardo y Moro destacaron el Madre de Ciudades: "El estadio es buenísimo" y "es uno de los más lindos en los que jugué"

Tras el entrenamiento y el reconocimiento del campo de juego, los jugadores del seleccionado argentino coincidieron en resaltar las virtudes del escenario santiagueño

Hoy 13:41

Los Pumas completaron este viernes su última práctica en el Estadio Único Madre de Ciudades y ya están listos para enfrentar a Inglaterra, este sábado desde las 16.10, por la tercera fecha del Nations Championship. Tras el entrenamiento y el reconocimiento del campo de juego, dos de los jugadores del seleccionado argentino coincidieron en resaltar las virtudes del escenario santiagueño y la expectativa que genera volver a jugar en una provincia con una fuerte tradición rugbística.

Uno de los que tomó la palabra fue Justo Piccardo, quien aseguró que el plantel llega con confianza después de una buena semana de preparación y remarcó el entusiasmo por presentarse nuevamente en Santiago del Estero.

Justo Piccardo | Los Pumas en Santiago del Estero (2026)

"Con ganas, tuvimos una gran semana, nos gusta venir acá. Estamos preparando el partido de la mejor manera, sabemos que es un gran desafío y todos lo sabemos. La gente va a estar con todo, el estadio es buenísimo. Estamos con muchas expectativas", expresó el centro argentino.

Piccardo también fue consultado por el clima especial que se vive en el país luego de la victoria de la Selección argentina de fútbol sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, aunque dejó en claro que el foco del plantel está puesto exclusivamente en el compromiso de este sábado.

"Nosotros venimos a jugar nuestro partido. Lo que pasó el miércoles lo festejamos todos y estuvo buenísimo. Ahora nos concentramos en ganar nuestro partido", afirmó.

Otro de los que elogió al Madre de Ciudades fue Joaquín Moro, quien destacó tanto las instalaciones como el estado del campo de juego y valoró la posibilidad de jugar en uno de los escenarios deportivos más modernos del país.

Joaquín Moro | Los Pumas en Santiago del Estero (2026)

"El estadio es tremendo. La cancha, la estructura... Es uno de los estadios más lindos en los que he jugado", sostuvo.

En cuanto al rival, Moro anticipó un encuentro de máxima exigencia y explicó cuáles serán las principales características del conjunto inglés.

"Va a ser muy parecido a lo que practicamos en la semana. Ellos tienen un juego muy directo, hacen todo bien, buena defensa y juego aéreo", analizó.

Además, dejó un mensaje para los fanáticos que acompañarán al seleccionado argentino.

"El rugby se vive fuerte en el Norte. Esperamos que vengan a alentarnos y disfrutar el partido", señaló.

Durante la jornada, el plantel realizó los últimos movimientos tácticos en el estadio donde se disputará el encuentro. El partido llega en un contexto de enorme expectativa deportiva para el país y volverá a posicionar a Santiago del Estero como sede de un evento internacional de primer nivel.

Para este compromiso, Felipe Contepomi realizará dos cambios respecto del equipo que derrotó a Gales. Matías Moroni ingresará como centro en lugar de Lucio Cinti y Mayco Vivas será el pilar izquierdo titular. Además, el entrenador apostó por un banco con seis forwards y dos backs, una estrategia pensada para responder al poderío físico del conjunto inglés.

Entre los suplentes sobresale el regreso de Pablo Matera, máximo jugador con presencias en la historia de Los Pumas, además de las incorporaciones de Efraín Elías, Joaquín Moro y el santiagueño Pedro Delgado, quien buscará volver a sumar minutos en el estadio donde debutó con la camiseta argentina en 2024.

Aunque el historial favorece ampliamente a Inglaterra, con 24 victorias en 31 enfrentamientos, Los Pumas buscarán hacerse fuertes en el Madre de Ciudades y aprovechar el respaldo del público santiagueño para conseguir un triunfo de enorme valor en el Nations Championship.

Formación de Los Pumas

Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Moroni, Justo Piccardo y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Santiago Grondona; Matías Alemanno y Guido Petti; Tomás Rapetti, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Lucio Cinti.

Datos del partido