El gobernador recibió en Casa de Gobierno al embajador del Reino Unido

El encuentro se realizó en el marco de una visita protocolar del diplomático británico a la provincia, con el objetivo de fortalecer vínculos institucionales y de cooperación.

Hoy 14:27

El gobernador Elías Suárez recibió este viernes al mediodía en Casa de Gobierno al embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Argentina, David Seldon Cairns, en una visita protocolar como parte de un recorrido por las provincias de la región.

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Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; el secretario de Relaciones Internacionales de Santiago del Estero, Bernardo Abruzzese; los ministro de Gobierno, Bernardo José Herrera; de Justicia, Matilde O’Mill; de Salud, Natividad Nassif; de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Producción, Néstor Machado. Además del secretario de Seguridad, Marcelo David Pato; la secretaria de Trabajo, Julia Comán y el secretario de Gestión Económica, Jorge Murad.