En vivo: Central Córdoba y Güemes se miden en el cierre de la fase regular del Torneo Anual

La Liga Santiagueña de Fútbol entra en etapa de definiciones. Este viernes se pondrá en marcha la 14ª y última fecha de la fase regular del Torneo Anual, una jornada decisiva que determinará las posiciones finales y los equipos que avanzarán a la siguiente instancia del certamen.

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Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el clásico entre Central Córdoba y Güemes, que se disputará en el Predio Sintético del Ferroviario, en El Zanjón. Ambos equipos buscarán cerrar la primera fase con un triunfo en uno de los partidos de mayor convocatoria del fútbol santiagueño.

Además, Unión Santiago recibirá a Estudiantes en donde definirán al líder de la zona Capital, mientras que Instituto Deportivo Santiago será local frente a Banfield en la cancha de Villa Unión, en La Banda. La jornada del viernes se completará con el cruce entre Vélez de San Ramón y Villa Unión, otro duelo importante para definir las ubicaciones finales.

La fecha tendrá continuidad el lunes, cuando Mitre reciba a Comercio en el Predio CAM N°2, en La Banda. En tanto, el partido entre Central Argentino y Agua y Energía aún no tiene programación confirmada por parte de la Liga.

Programación de la fecha 14

Viernes

Unión Santiago vs. Estudiantes Cancha: Unión Santiago Reserva: 13.00 Primera: 15.00

Central Córdoba vs. Güemes Cancha: Predio Sintético CACC (El Zanjón) Reserva: 13.00 Primera: 15.00

Instituto Deportivo Santiago vs. Banfield Cancha: Villa Unión (La Banda) Reserva: 14.00 Primera: 16.00

Vélez de San Ramón vs. Villa Unión Cancha: Vélez de San Ramón Reserva: 14.00 Primera: 16.00



Lunes

Mitre vs. Comercio Cancha: Predio CAM N°2 (La Banda) Reserva: 14.00 Primera: 16.00



Con varios equipos peleando por mejorar su ubicación y asegurar su clasificación, la última fecha promete emociones fuertes y definiciones en distintos escenarios del fútbol santiagueño.