Las cifras que ponen en perspectiva la descomunal película “La Odisea” de Nolan

Una embarcación vikinga de 35 metros y 5.300 vestuarios, dan una idea de lo que fue rodar la nueva epopeya de Christopher Nolan.

Hoy 14:41

El rodaje de La Odisea, que llega a los cines este viernes, implicó una producción de enorme escala para recrear el viaje de Odiseo de la forma más realista posible. Entre largas jornadas de filmación, locaciones repartidas en varios países y un despliegue técnico y humano poco habitual, estos son los números que resumen la magnitud del proyecto.

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172: Minutos de duración, siete menos que "Oppenheimer"

Christopher Nolan explicó que se trata de una película épica por naturaleza, pero aun así más corta que su predecesora. El director y guionista mantiene la estructura no lineal característica de su cine y adapta el poema homérico desde una perspectiva más terrenal y existencial.

91: Días de rodaje, sobre un calendario previsto de 100

Nolan señaló que después de los 100 días los rendimientos empiezan a caer drásticamente por el agotamiento del equipo, y que el clima y las condiciones jugaron a favor para terminar antes.

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6: Países donde se filmó

La Odisea se rodó en Grecia, Italia, Marruecos, Islandia, Escocia y Estados Unidos. Nolan buscaba un enfoque casi documental, sobre todo en las escenas de navegación y tormenta.

3: Tercera película con Nolan

La actriz Anne Hathaway había participado anteriormente en El caballero de la noche asciende e Interstellar; el actor Matt Damon, en Interstellar y Oppenheimer. La Odisea marca la tercera película de ambos con el director Christopher Nolan.

640 kilómetros: Película IMAX filmada

Según la producción, se utilizaron unos 640 kilómetros de película IMAX, una longitud superior a la distancia entre Toronto y Nueva York. La Odisea es además la primera película de Nolan filmada íntegramente con cámaras IMAX. Para el director, el formato de 70 mm permite que "la pantalla desaparezca" y ofrece una sensación de profundidad "sin los lentes", al llenar la visión periférica del espectador.

Anne Hathaway y Tom Holland

2,5 a 3 minutos: Grabación continua con cámaras IMAX

Cada rollo de película permitía filmar entre dos minutos y medio y tres minutos antes de recargar la cámara, una limitación que, según el equipo, mantenía a todos concentrados. "Tienes dos minutos y medio con cada rollo de película, así que hay que hacerlo bien", recordó Lupita Nyong'o. La cámara, junto con su carcasa insonorizante conocida como "blimp", pesaba unos 136 kilos (300 libras).

5.300: Vestuarios diseñados y producidos

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La diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick supervisó a un equipo de 175 artesanos en Los Ángeles y a más de 500 personas en todo el mundo que ayudaron a dar vida a los trajes.

35: Gongs alquilados por Ludwig Göransson

El compositor Ludwig Göransson utilizó el aulos y la lira como base de la banda sonora, pero también incorporó gongs de bronce para desarrollar un paisaje sonoro propio para la película. Nolan explicó que buscaba una propuesta musical "terrenal", acorde con el enfoque de la historia.

2.000: Extras para el asedio de Troya

"Eso fue bastante temprano en el rodaje y realmente me hizo entender lo que estábamos tratando de lograr con esta película", dijo el actor Himesh Patel. "La cantidad de actores y extras era casi inconcebible". La secuencia del caballo de Troya, apenas mencionada en el poema original, adquiere aquí un papel central en la historia.

10,7 metros: Altura de los caballos de Troya

Los caballos de Troya construidos para la producción medían 35 pies (unos 10,7 metros), aproximadamente la altura de un poste telefónico. La producción no reveló cuántos se construyeron, aunque confirmó que fue más de uno.

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45 minutos: Caminata hasta el set de Ítaca

Buena parte del elenco y del equipo, incluidos Nolan y Emma Thomas, recorrían a diario una empinada caminata de unos 45 minutos hasta el Castello di Santa Caterina para filmar las escenas de Ítaca. El trayecto tenía un desnivel de 900 pies (unos 274 metros).

1: Caminata de John Leguizamo

John Leguizamo hizo el recorrido una sola vez. "Caminé un día. Y pensé: 'No voy a hacer esto de nuevo'". Después prefirió llegar en helicóptero.

35 metros: Eslora del barco de Odiseo

El Draken Harald Hårfagre, una reconstrucción a escala real de un drakkar vikingo de 115 pies (unos 35 metros) de eslora, interpretó el barco de Odiseo en la película. La embarcación de madera tiene 25 pares de remos. Matt Damon contó que todo el elenco tuvo que aprender a remar para mover el barco de unas 100 toneladas. En ese viaje, Odiseo atraviesa episodios como los encuentros con el Cíclope, Circe, Calipso y el descenso al Hades.

29 metros: Altura de la Cueva de Néstor

La Cueva de Néstor, en Grecia, donde se filmó el encuentro con el Cíclope, tiene 95 pies de altura (unos 29 metros). Nolan y la diseñadora de producción Ruth De Jong comenzaron a trabajar muy temprano en el diseño del monstruo, inspirados en parte por Saturno devorando a su hijo, de Francisco de Goya. La idea de colocar el ojo en posición vertical terminó definiendo su aspecto.

12.109: Versos del poema

Nolan estudió numerosas traducciones y adaptaciones para escribir el guion. Según la crítica, una de las versiones en las que se apoyó fue la traducción al inglés de Emily Wilson.

4: Ganadores del Óscar en el elenco

Anne Hathaway (Los miserables), Charlize Theron (Monster) y Lupita Nyong'o (12 años de esclavitud) ganaron el Óscar por actuación. Matt Damon lo obtuvo por el guion de Good Will Hunting.

32: Salas con IMAX de 70 mm

Solo 32 salas de Estados Unidos y Canadá exhiben la película en IMAX de 70 mm, el formato favorito de Nolan. Algunas de las más populares de Nueva York y Los Ángeles tienen funciones prácticamente agotadas durante semanas.

31,99 dólares: Entrada IMAX de 70 mm

Ese es el precio de una función de las 8 p. m. en el Regal King of Prussia. Según la firma EntTelligence, el precio promedio actual de una entrada de cine "premium" es de 18,22 dólares.

250 millones de dólares: Presupuesto

Ese es el presupuesto de producción reportado. No obstante, no es la película más cara de Nolan; ese lugar lo sigue ocupando El caballero de la noche asciende.

69,95 dólares: Balde de palomitas

Ese es el precio del balde de palomitas con forma de caballo de Troya que venden los cines Cinemark. También se ofrece en eBay por unos 115 dólares.