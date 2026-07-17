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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 30º
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En vivo: Mitre recibe a Racing de Córdoba con la urgencia de volver al triunfo

El Aurinegro atraviesa un delicado presente y necesita cortar la mala racha para salir de la zona de descenso. El encuentro se jugará este viernes desde las 16, por la fecha 21 de la Primera Nacional.

Hoy 16:55

Mitre afrontará este viernes un partido clave cuando reciba a Racing de Córdoba desde las 16 en Roca y Tres de Febrero, por la 21ª fecha de la Primera Nacional. El conjunto santiagueño necesita volver a sumar de a tres para comenzar a salir de la complicada situación que atraviesa en la tabla.

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