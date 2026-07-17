Estados Unidos redujo la alerta sobre Rosario y la equiparó al resto de la Argentina

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para la Argentina y retiró a Rosario de la lista de zonas con una recomendación especial de mayor riesgo, por lo que la ciudad pasó a tener la misma evaluación que el resto del país.

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La calificación general de la Argentina continúa en el Nivel 1, el más bajo de la escala, bajo la recomendación de "tomar las precauciones habituales", utilizada para destinos considerados seguros para los viajeros.

La modificación fue comunicada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina, que explicó que la decisión se tomó a partir de las recomendaciones realizadas por la representación diplomática en Buenos Aires.

El embajador estadounidense Peter Lamelas celebró la actualización y aseguró que la medida responde a los avances registrados en Rosario en materia de seguridad.

Tras una reciente visita a la ciudad, el diplomático elogió el trabajo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente Pablo Javkin, al considerar que las políticas implementadas permitieron reducir de manera significativa los índices delictivos.

Además, sostuvo que la mejora de la situación convierte a Rosario en un destino más atractivo tanto para el turismo como para las inversiones.

Si bien Rosario dejó de integrar la lista de zonas con un nivel de riesgo diferenciado, el informe del Departamento de Estado mantiene referencias a la actividad de organizaciones criminales y vinculadas al narcotráfico en la ciudad.

El organismo señala que Argentina continúa siendo, en términos generales, un destino seguro, aunque recuerda que pueden registrarse delitos menores, especialmente en áreas turísticas y en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires.

El gobernador Maximiliano Pullaro consideró que la actualización refleja los resultados de las políticas de seguridad aplicadas desde el inicio de su gestión. En ese sentido, sostuvo que la lucha contra las organizaciones criminales, la recuperación del control de las calles y el fortalecimiento de la Policía permitieron comenzar a revertir la situación, aunque reconoció que aún quedan desafíos por delante.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich también destacó la decisión de Estados Unidos y la atribuyó al impacto del Plan Bandera y al despliegue de las fuerzas federales en Rosario.

Según la legisladora, la ciudad logró dejar atrás una etapa marcada por el avance del narcotráfico gracias a una estrategia basada en el fortalecimiento de la seguridad y el combate al crimen organizado.

Pese a la mejora en la evaluación sobre Rosario, el Departamento de Estado mantiene una serie de recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses que visiten la Argentina.

Entre ellas, aconseja no resistirse en caso de sufrir un robo, registrarse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir alertas y facilitar la asistencia en emergencias, además de contratar un seguro de viaje con cobertura médica, cancelaciones y eventuales evacuaciones.

Asimismo, la agencia sanitaria estadounidense mantiene una alerta sanitaria de Nivel 1 por el virus de los Andes, asociado al hantavirus, aunque aclara que el riesgo para la mayoría de los viajeros es extremadamente bajo.