Hermanos Saavedra son absueltos en Salta tras nuevo fallo judicial

Los hermanos Saavedra han sido absueltos en Salta tras un fallo judicial que reitera la impunidad en la muerte de Jimena Salas.

Hoy 16:31

En un nuevo giro judicial en el caso de la muerte de Jimena Salas, la Sala 2 del Tribunal de Impugnación de Salta ha ratificado la absolución de los hermanos Saavedra, anulando la culpabilidad del fallecido Javier Nicolás Saavedra.

Este fallo se produce justo antes de iniciar el segundo juicio relacionado con el caso, lo que añade un complejo contexto legal a la situación. En la primera instancia, el tribunal había determinado que existía responsabilidad de Javier Saavedra en el hecho, a pesar de haber otorgado la absolución.

Marcelo Arancibia, abogado defensor de los hermanos Saavedra, comentó en una entrevista que el fallo del Tribunal de Impugnación ha declarado la impunidad de lo dictaminado anteriormente por el Tribunal de Juicio, que había considerado a Javier Nicolás Saavedra como responsable del hecho.

“Consideramos que la injusticia más grande de Salta la han cometido desde el mismo momento de una injusta detención de los 3 hermanos Saavedra hasta el día de la fecha”, afirmó el abogado, subrayando la gravedad del error judicial.

Arancibia también hizo hincapié en los elementos de prueba que fueron ignorados, asegurando que Javier Saavedra no se encontraba en el lugar del crimen y que las pericias necesarias no se realizaron adecuadamente.

El abogado concluyó que antes de comunicarse con la familia de Saavedra, se analizarán recursos que podrían favorecer la búsqueda de la verdad, expresando un profundo respeto por el sistema judicial aunque con reservas sobre el esclarecimiento del caso.