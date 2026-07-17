Una pericia detectó un déficit patrimonial de casi $20 millones en el análisis de Martín Insaurralde

Un informe contable incorporado a la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero concluyó que el exintendente de Lomas de Zamora registró un saldo negativo de $19,6 millones entre sus ingresos declarados.

Hoy 16:12

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principal acusado a Martín Insaurralde sumó una nueva pericia contable que detectó un déficit patrimonial acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos declarados por el exfuncionario con sus gastos y aplicaciones patrimoniales entre 2010 y 2023.

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El informe establece que Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401 durante ese período, mientras que los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141, lo que derivó en el saldo negativo consignado por los peritos.

La pericia también incluyó el análisis patrimonial de Jesica Cirio y Sofía Clerici, aunque los especialistas realizaron una evaluación individual de cada uno de los involucrados. En ese sentido, los peritos de las defensas sostuvieron que el déficit atribuido a Insaurralde debía compensarse con los fondos de Cirio por tratarse de bienes gananciales, un planteo que no fue incorporado al criterio utilizado en el informe oficial.

Millonarios gastos en viajes y refacciones

Uno de los puntos más relevantes del estudio está relacionado con los viajes realizados durante los años analizados. Según la documentación incorporada al expediente, Insaurralde desembolsó US$121.000 en pasajes, además de $14.313.904 en otros gastos vinculados a esos desplazamientos.

En el caso de Cirio, la pericia registró US$136.068 en pasajes y $7.635.046 en gastos adicionales. A ello se suman $35.158.185,84 correspondientes a viajes realizados por el grupo familiar.

El informe también examinó las obras y refacciones realizadas en la propiedad de San Vicente, donde la empresa Texo Arq SRL registró trabajos facturados en distintos años. Además, se detectaron facturas por refacciones emitidas a nombre de Cirio por US$107.092,78 y de Insaurralde por US$125.288,27.

Bajo la lupa, propiedades y movimientos financieros

La pericia reconstruyó además el historial de la mansión ubicada en San Vicente, cuyo terreno fue adquirido en 2006 por US$58.828 y posteriormente vendido a la firma DOIO.

Los investigadores también analizaron la compra de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, cuyo valor fue de $806.000, financiados mediante un pago inicial y una serie de cheques.

Los peritos señalaron que parte de los fondos utilizados para la operación provinieron de préstamos de los accionistas y no de la actividad comercial, mientras que concluyeron que las ganancias de la empresa vinculada a la operación no alcanzaban para afrontar la totalidad de la compra.

Empresas bajo investigación

Otro de los capítulos del informe se concentra en SASAXA, una sociedad vinculada a Insaurralde. Allí se detectaron aportes de capital, ventas de vehículos, enajenación de bienes y un revalúo impositivo que incrementaron los ingresos de la empresa durante distintos ejercicios.

Al mismo tiempo, se registraron compras de inmuebles, vehículos y distribución de utilidades, movimientos que también fueron incorporados al análisis patrimonial que realiza la Justicia.

La causa sigue sumando pruebas

La pericia forma parte de la investigación que tomó impulso tras la difusión del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023, episodio que dio origen a una serie de medidas judiciales sobre el patrimonio del exfuncionario.

En las últimas semanas, el expediente también incorporó una nueva línea investigativa vinculada con videos donde aparecen fajos de dólares. Tras inspecciones en propiedades de Cirio y en la vivienda de San Vicente, los investigadores detectaron diferencias entre los ambientes inspeccionados y los que aparecen en las imágenes, por lo que ahora buscan determinar si el material fue manipulado y si corresponde efectivamente a esos inmuebles.