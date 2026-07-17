Tras el revés en el Senado, el Gobierno revisa su estrategia legislativa y crece la tensión con Bullrich

La postergación del proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada generó malestar en la Casa Rosada.

Hoy 16:14

El Gobierno nacional evalúa cambiar su estrategia legislativa luego de la postergación del tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, una situación que desató cuestionamientos internos y profundizó las diferencias con Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta.

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En la Casa Rosada consideran que el fracaso para reunir los votos necesarios obligó a replantear la forma en que el oficialismo impulsa sus iniciativas en el Congreso. Hasta ahora, la estrategia consistía en enviar los proyectos más sensibles primero al Senado, con el objetivo de negociar directamente con legisladores cercanos a los gobernadores y luego girarlos a Diputados con media sanción.

Sin embargo, el revés sufrido con el proyecto de Propiedad Privada puso en duda ese esquema, ya que el oficialismo no logró consolidar los apoyos necesarios y el debate quedó aplazado hasta el 6 de agosto.

Diputados gana protagonismo

Ante este escenario, el Ejecutivo analiza trasladar parte de la agenda legislativa a la Cámara de Diputados para evitar que el Senado se convierta en un obstáculo para las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.

Entre las iniciativas que podrían ingresar por la Cámara baja figuran la reforma de Inocencia Fiscal y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, proyectos que el Gobierno considera prioritarios tanto para la gestión como para el escenario electoral.

Mientras tanto, en el Senado permanecen pendientes otras propuestas relevantes, como la reforma política, la denominada Ley Hojarasca, los cambios en Zonas Frías, Etiquetado Frontal y Salud Mental, entre otros expedientes.

Cruces por el fracaso del proyecto

En Balcarce 50 atribuyen el traspié a la conducción parlamentaria de Bullrich, al sostener que el oficialismo aseguraba contar con los votos necesarios hasta pocos días antes del debate.

No obstante, desde el entorno de la senadora rechazaron esa interpretación y afirmaron que la postergación respondió a observaciones realizadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre la redacción definitiva del proyecto.

Pese a las diferencias, desde el bullrichismo minimizaron las críticas internas y aseguraron que la situación forma parte de las negociaciones habituales dentro del Congreso.

Interna oficialista

El episodio también dejó al descubierto nuevas tensiones entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, una disputa que, según reconocen en el oficialismo, expuso las dificultades para ordenar las mayorías parlamentarias.

Además, cerca del presidente Javier Milei admiten que la relación entre Bullrich y Karina Milei atraviesa un momento de mayor distancia, especialmente después de las diferencias surgidas en torno a la situación política del exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

Sin embargo, otros sectores del Gobierno buscan bajar el tono de la controversia y sostienen que Bullrich continuará integrando la mesa política del oficialismo, además de conservar un rol clave dentro del bloque libertario en el Senado.

El Gobierno busca evitar un nuevo bloqueo

Pese al malestar generado por la votación frustrada, en la Casa Rosada aseguran que el objetivo principal es evitar que las disputas internas frenen la agenda de reformas. Incluso, algunos dirigentes oficialistas mantienen la expectativa de que Bullrich pueda integrar una futura fórmula presidencial junto a Milei en 2027.

Mientras tanto, el Presidente volvió a cuestionar públicamente a los legisladores que impidieron avanzar con la iniciativa sobre Propiedad Privada, a quienes calificó como "enemigos del progreso", y ratificó que el oficialismo insistirá con el tratamiento del proyecto cuando vuelva a discutirse en agosto.