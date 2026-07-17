Jimena Barón recupera el cochecito de su hijo tras un robo en Orlando

Jimena Barón compartió en sus redes sociales el robo del cochecito de su hijo mientras se encontraba en Orlando, Estados Unidos, y horas después confirmó su recuperación en la recepción del hotel.

Hoy 15:11

Jimena Barón, la reconocida cantante argentina, experimentó un episodio angustiante durante su estadía en Estados Unidos, donde viajó con su familia para seguir de cerca la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026. A través de sus redes sociales, denunció que el cochecito de su hijo había desaparecido del hotel en el que se hospedan en Orlando, aunque más tarde confirmó que fue recuperado.

La artista, quien se encuentra acompañada por su pareja Matías Palleiro y sus hijos Arturo y Morrison, relató el incidente mediante una serie de historias en Instagram. "Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito", comentó, visiblemente molesta por la situación.

Barón expresó que, más allá del valor económico del cochecito, lo que realmente le generó indignación fue la incapacidad de trasladar a su hijo de un año. "Alguien lo tiene, eso es lo que me da bronca", manifestó, reflejando su frustración ante el robo.

Con su característico sentido del humor, la cantante compartió un video en el que recorre los pasillos del hotel mientras suena "Cumbia de los trapos", y escribió: "Yo pasando con música por todas las habitaciones para quebrar al delincuente".

Además, Jimena reveló que tuvo una discusión con su pareja, quien había insistido en dejar el cochecito fuera de la habitación. "Ya era la segunda vez que le decía que no. ¿Y qué pasó? Lo chorearon", comentó, entre risas y con indignación por el descuido.

Horas más tarde, Barón llevó tranquilidad a sus seguidores al anunciar que el cochecito había sido encontrado. Según explicó, fue devuelto en la recepción del hotel después de que los empleados difundieran la búsqueda del objeto robado.

La artista aclaró que el personal del hotel le informó que en Estados Unidos es habitual dejar objetos fuera de las habitaciones, lo que provocó la confusión. "Nos dijeron que pensaron que lo estábamos regalando y cuando leyeron alguno de los carteles que pusimos, lo devolvieron", detalló.

Finalmente, Barón aprovechó la ocasión para bromear sobre la situación, dirigiéndose nuevamente a Matías Palleiro. "No entiendo la adjudicación de la gestión cuando yo redacté un expediente en inglés para el gerente del hotel y recorrí los pasillos poniendo carteles hasta la una de la mañana. Pero bueno… el cochecito fue devuelto", concluyó.