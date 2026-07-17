El barrio Ramos Taboada recibió a los candidatos del FCU

Durante el encuentro, Roger Nediani destacó la planificación de nuevas obras de infraestructura y reafirmó el compromiso de trabajar junto a las juntas vecinales.

Hoy 14:04

Los candidatos del Frente Compromiso y Unidad (FCU) para las próximas elecciones municipales del 2 de agosto, participaron en una reunión organizada por la dirigente Gladys Quiroga, en el barrio Ramos Taboada de la ciudad de La Banda.

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El encuentro se produjo el jueves a la tarde y contó con la participación del candidato a intendente, Ing. Roger Elías Nediani, la candidata a viceintendente, Dra. Victoria Torres; el candidato a Defensor del Pueblo, Cont. Miguel Estefán; autoridades de la junta vecinal del barrio La Fraternidad y vecinos de la zona que se acercaron para participar de la reunión.

En la oportunidad, el jefe comunal escuchó atentamente las inquietudes de las personas y compartió que tiene planificado nuevas obras de infraestructura para continuar mejorando el barrio, por ejemplo, la pavimentación de la Calle 1009, la reconversión lumínica LED de forma gradual para todo el sector y la generación de proyectos de forma articulada con la junta vecinal del barrio.

Luego de la reunión, el intendente Roger Nediani expresó: “Gracias a Gladys por abrirnos la puerta de tu casa, por recibirnos a nosotros, a los vecinos del Ramos Taboada y a las autoridades de la Junta Vecinal del barrio La Fraternidad. De alguna manera, esto es lo que venimos proponiendo desde el principio de nuestra gestión, una ciudad que se integra a través de las obras, que conecta a los barrios a través de las obras y que nos acercan a todos como vecinos.

Hoy estamos nuevamente aquí en el barrio, para escucharlos y para contarles que tenemos en proyecto más obras para este sector, por ejemplo, la pavimentación de la calle 1009 y vamos a ayudarlos a gestionar la obra de cloacas que tanto anhelan los vecinos del barrio Ramos Taboada, aunque esto dependa fundamentalmente de la empresa Aguas de Santiago.

Sin embargo, estamos dispuestos a acompañarlos y asesorarlos en cada paso de las gestiones que tienen que hacer para lograr esta importante obra”.