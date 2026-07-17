Slavko Vinčić rompió en llanto al enterarse de que dirigirá la final del Mundial entre Argentina y España

El árbitro esloveno fue elegido por la FIFA para impartir justicia en el partido decisivo del Mundial 2026 y no pudo contener la emoción durante el anuncio realizado por Pierluigi Collina. Será su primera final de una Copa del Mundo.

Hoy 13:57

La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vinčić será el árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium. La designación provocó una emotiva reacción del juez de 46 años, quien rompió en llanto al escuchar su nombre durante la reunión del Comité de Árbitros.

El encargado de anunciar la designación fue Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA y recordado por haber dirigido la final del Mundial de Corea-Japón 2002. Antes de revelar el nombre del elegido, destacó la importancia del momento.

"Dirigir con tiras doradas es algo hermoso. Estoy seguro de que están de acuerdo conmigo. Es hermoso y absolutamente genial. También es grandioso que el árbitro será Slavko (Vinčić)", expresó Collina.

Apenas escuchó el anuncio, Vinčić no pudo contener las lágrimas. El árbitro se abrazó con sus asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, también eslovenos, en una escena cargada de emoción. Minutos después, ya más sereno, recibió el tradicional saludo de Collina, quien le entregó la camiseta oficial que utilizará en la gran final.

La terna arbitral estará integrada por Klančnik y Kovačič como jueces asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro. Como asistente de reserva fue designado Mohammad Alkalaf, también de Jordania.

No será la primera vez que Vinčić dirija a la Selección argentina en una Copa del Mundo. El esloveno estuvo a cargo del debut de la Albiceleste en Qatar 2022, cuando el equipo de Lionel Scaloni cayó por 2-1 frente a Arabia Saudita, en un encuentro marcado por varios goles anulados a instancias del VAR.

A lo largo de su carrera, el árbitro europeo también fue designado para encuentros de máxima relevancia, entre ellos la semifinal de la UEFA Nations League 2023 entre España e Italia y la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Ahora, tendrá el desafío más importante de su trayectoria al impartir justicia en la definición de la Copa del Mundo.