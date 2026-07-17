"Quienes me conocen gestionando saben de mi firmeza y todo lo que puedo hacer por nuestra ciudad"

La candidata a intendente de la ciudad Capital por la UCR, Natalia Neme, se refirió a sus proyectos en caso de ser elegida para guiar el municipio. Lo hizo durante una charla con Radio Panorama.

Hoy 13:35

La candidata a intendente de la Capital por la UCR, Natalia Neme, expuso sus ejes de campaña y las propuestas que impulsaría en caso de llegar al municipio, con un fuerte énfasis en la transparencia, la eficiencia de los servicios y una mayor cercanía con los vecinos.

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En diálogo con Radio Panorama, planteó la necesidad de un cambio en la administración municipal y sostuvo: “Queremos una gestión austera, transparente, que abra los números del municipio y se refleje en la calidad de vida de los vecinos”.

En ese sentido, cuestionó la falta de soluciones en problemáticas cotidianas, especialmente en los barrios. “Pasan los años y los problemas siguen siendo los mismos. El centro está muy lindo, pero en los barrios no hay transporte público ni un verdadero acceso a la ciudad”, afirmó.

Neme también hizo hincapié en las deficiencias en la recolección de residuos y la planificación de los servicios urbanos. “No hay contenedores ni una recolección programada. El vecino no puede esperar para tirar la basura”, remarcó, al tiempo que criticó las “soluciones a medias” en cuestiones básicas.

Natalia Neme en Radio Panorama

En cuanto a su perfil, destacó su experiencia en la gestión pública y aseguró que ese será un rasgo distintivo de su eventual gobierno. “Firmeza y coraje son características que tengo, así fue cuando gestioné en Anses y así será si la gente me elige”, señaló.

Además, adelantó que revisará los contratos con empresas de transporte y no descartó nuevas licitaciones en caso de incumplimientos. “Hay una ausencia de gestión. Vamos a hacer auditorías y sentarnos con los prestadores”, indicó.

La candidata también cuestionó algunas políticas vinculadas al ordenamiento urbano, especialmente en el centro de la ciudad. “Tiene que dejar de echar a los vendedores que hacen a la cultura de la ciudad. En los barrios no se multa a nadie, pero se persigue a los emprendedores”, expresó.

Entre sus propuestas, mencionó la necesidad de avanzar hacia una “ciudad inteligente”, con trámites más accesibles y un municipio con mayor presencia territorial. “La gente tiene que saber dónde ir para ingresar un expediente, pero además necesitamos un municipio presente en los barrios”, explicó.

Natalia Neme en Radio Panorama

Finalmente, apeló a la identidad histórica del radicalismo en la ciudad y llamó a recuperar ese espacio político. “La ciudad viene del radicalismo. Cuando recorremos los barrios encontramos un radical en todas las familias”, sostuvo.

En el cierre, Neme pidió a los vecinos evaluar los modelos de gestión al momento de votar y reafirmó su confianza en su trayectoria: “Quien me conoce gestionando sabe todo lo que queremos hacer en la ciudad”. Además, concluyó: “La competencia es parte de la democracia y no me preocupa. La Capital de Santiago del Estero merece más”.