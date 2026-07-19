Conoce a las 10 actrices de cine para adultos más famosas del momento

El cine para adultos se ha consolidado como una de las industrias más populares gracias a Internet, destacando a numerosas actrices que han alcanzado gran fama.

Hoy 05:46

La industria del cine para adultos ha evolucionado significativamente con la llegada de Internet, convirtiéndose en un fenómeno de entretenimiento global. Entre las figuras más emblemáticas, se encuentran las actrices más famosas, una lista que no deja de sorprender a los seguidores del género.

Una de las actrices más reconocidas es Mia Khalifa, oriunda del Líbano, quien a sus 28 años ha acumulado más de 19.500.000 seguidores en Instagram. Su carrera, que se inició con un vídeo polémico en el que usaba un hiyab, estuvo activa del 2014 al 2015, pero su popularidad se disparó en 2018, convirtiéndose en la actriz más buscada en Internet.

Por otro lado, encontramos a Lana Rhoades, una actriz estadounidense de 25 años y 8.900.000 seguidores. Aunque actualmente está retirada, ha dejado abierta la posibilidad de regresar al cine para adultos, generando expectativas entre sus fans.

Otra figura notable es Angela Malkova, quien a sus 29 años ha participado en más de 580 películas y ha sido galardonada como Penthouse Pet. Su elección de nombre es una estrategia de marketing, ya que busca un sonido atractivo en el sector.

La actriz ucraniana de 25 años, que también ha tenido un impacto significativo en la industria, ha filmado más de 1.000 películas y ha sido reconocida con premios como Mejor actriz revelación.

Con 36 años, la actriz australiana ha tenido una carrera prolífica desde su debut en 2003, donde ha trabajado no solo como actriz, sino también como productora y directora en la industria.

Nicole, otra destacada figura estadounidense de 38 años, ha formado parte de 670 películas y actualmente produce contenido explícito de forma personalizada. Su legado en el cine para adultos sigue vivo a pesar de su retiro formal.

La actriz galesa de 36 años ha participado en 710 películas y ha sido reconocida por su físico, obteniendo premios en múltiples ocasiones. Su popularidad en redes sociales refleja su impacto en la audiencia, consolidando su lugar en la lista de las más famosas.