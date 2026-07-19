Las dos maldiciones que busca romper Argentina para ganar el Mundial

La Selección de Lionel Scaloni enfrenta a España con la chance de hacer historia.

Hoy 15:37

La Selección Argentina quedó a un solo partido de revalidar el título conseguido en Qatar 2022. Este domingo, frente a España, el equipo de Lionel Scaloni buscará levantar nuevamente la Copa del Mundo y sumar la cuarta estrella para la historia del fútbol nacional.

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Pero el desafío no será solamente superar a La Roja en la final. La Albiceleste también tendrá la posibilidad de romper dos estadísticas que llevan décadas sin quebrarse y que convierten el partido decisivo en una cita todavía más especial.

La primera tiene que ver con el ranking FIFA. La clasificación a la final le permitió a Argentina recuperar el primer puesto mundial, desplazando a Francia y dejando a España en la segunda posición.

A simple vista, ser el número uno parece una señal positiva. Sin embargo, desde que la FIFA implementó la clasificación mundial en 1993, ninguna selección logró consagrarse campeona del mundo ocupando la cima del ranking.

La racha comenzó en Estados Unidos 1994, cuando Alemania llegó como líder, pero el campeón terminó siendo Brasil. Desde entonces, ningún seleccionado que inició o llegó a la definición como número uno pudo transformar esa condición en título mundial.

Argentina tendrá ahora la chance de quebrar esa maldición y convertirse en la primera selección campeona del mundo siendo líder del ranking FIFA.

La segunda racha que buscará romper la Scaloneta es todavía más pesada: el bicampeonato mundial. Ninguna selección logra ganar dos Copas del Mundo consecutivas desde Brasil, que se consagró en Suecia 1958 y luego repitió en Chile 1962.

Desde entonces, todos los campeones defensores que intentaron repetir se quedaron en el camino. Algunos ni siquiera superaron la fase de grupos, mientras que otros llegaron lejos, pero no pudieron levantar nuevamente el trofeo.

Argentina llega a esta final con la posibilidad de hacer algo que no ocurre desde hace más de 60 años: ganar dos Mundiales seguidos y confirmar una era histórica bajo la conducción de Scaloni.

La Albiceleste ya rompió varias barreras durante este ciclo, con títulos, finales consecutivas y una identidad colectiva que la llevó otra vez al partido más importante del fútbol.

Este domingo, ante España, tendrá la oportunidad de dar otro paso gigante: conseguir el bicampeonato, alcanzar la cuarta estrella y terminar con dos maldiciones que atraviesan la historia moderna de los Mundiales.