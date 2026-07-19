Las dos maldiciones que busca romper Argentina para ganar el Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 22º
Mundial 2026
ET Final
España 0
Argentina 0
19 / 07 / 2026
FINALIZADO 3er puesto
Francia 4
Inglaterra 6
FINALIZADO
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
19 / 07 / 2026 ET Final
España
0 - 0
Argentina
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 FINALIZADO 3er puesto
Francia
4 - 6
Inglaterra

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Las dos maldiciones que busca romper Argentina para ganar el Mundial

La Selección de Lionel Scaloni enfrenta a España con la chance de hacer historia.

Hoy 15:37

La Selección Argentina quedó a un solo partido de revalidar el título conseguido en Qatar 2022. Este domingo, frente a España, el equipo de Lionel Scaloni buscará levantar nuevamente la Copa del Mundo y sumar la cuarta estrella para la historia del fútbol nacional.

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Pero el desafío no será solamente superar a La Roja en la final. La Albiceleste también tendrá la posibilidad de romper dos estadísticas que llevan décadas sin quebrarse y que convierten el partido decisivo en una cita todavía más especial.

La primera tiene que ver con el ranking FIFA. La clasificación a la final le permitió a Argentina recuperar el primer puesto mundial, desplazando a Francia y dejando a España en la segunda posición.

A simple vista, ser el número uno parece una señal positiva. Sin embargo, desde que la FIFA implementó la clasificación mundial en 1993, ninguna selección logró consagrarse campeona del mundo ocupando la cima del ranking.

La racha comenzó en Estados Unidos 1994, cuando Alemania llegó como líder, pero el campeón terminó siendo Brasil. Desde entonces, ningún seleccionado que inició o llegó a la definición como número uno pudo transformar esa condición en título mundial.

Argentina tendrá ahora la chance de quebrar esa maldición y convertirse en la primera selección campeona del mundo siendo líder del ranking FIFA.

La segunda racha que buscará romper la Scaloneta es todavía más pesada: el bicampeonato mundial. Ninguna selección logra ganar dos Copas del Mundo consecutivas desde Brasil, que se consagró en Suecia 1958 y luego repitió en Chile 1962.

Desde entonces, todos los campeones defensores que intentaron repetir se quedaron en el camino. Algunos ni siquiera superaron la fase de grupos, mientras que otros llegaron lejos, pero no pudieron levantar nuevamente el trofeo.

Argentina llega a esta final con la posibilidad de hacer algo que no ocurre desde hace más de 60 años: ganar dos Mundiales seguidos y confirmar una era histórica bajo la conducción de Scaloni.

La Albiceleste ya rompió varias barreras durante este ciclo, con títulos, finales consecutivas y una identidad colectiva que la llevó otra vez al partido más importante del fútbol.

Este domingo, ante España, tendrá la oportunidad de dar otro paso gigante: conseguir el bicampeonato, alcanzar la cuarta estrella y terminar con dos maldiciones que atraviesan la historia moderna de los Mundiales.

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