"La Selección generó una forma de unidad entre todos los argentinos"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama, tras la caída de la Scaloneta en la final de la Copa del Mundo, ante España.

Hoy 08:25

El licenciado Osvaldo Granados se refirió al impacto social de la Selección argentina tras la derrota en la final de la Copa del Mundo frente a España. En su columna de este lunes en Radio Panorama, sostuvo que el equipo nacional “generó una forma de unidad entre todos los argentinos”.

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“Me gustó el ánimo que te queda, porque la gente se quedó aplaudiendo, emocionada. Te das cuenta que de alguna forma hay una unidad, en especial cuando desde afuera te atacan tantos países vecinos”, expresó.

En otro tramo de su análisis, Granados abordó la situación económica y señaló que el Banco Central compró dólares durante la última semana. “Se pagan ganancias y algunas empresas tuvieron que sacar dólares y venderlos para afrontar esos pagos”, explicó.

Asimismo, citó a la economista Marina Dal Pogetto, quien consideró positiva la compra de divisas. “Le parece bárbaro que compren dólares porque significa que están inyectando pesos en la calle y eso permitirá cierta reactivación en el consumo”, indicó.

Finalmente, el analista mencionó una reflexión del historiador Loris Zanatta sobre el escenario político actual. “En el peronismo hoy no quieren que se vaya Milei, prefieren que termine y que haga el trabajo sucio que nadie quiere hacer”, concluyó.