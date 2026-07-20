Una discusión dentro de un remís terminó con un hombre demorado por violencia de género

Según el chofer, la pareja forcejeó durante el viaje y la mujer abrió la puerta del vehículo antes de denunciar que había sido golpeada.

Hoy 09:07

Un hombre de 56 años fue demorado durante la madrugada del domingo, luego de ser acusado de agredir físicamente a su pareja en un episodio ocurrido en pleno centro de la ciudad.

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El procedimiento se inició alrededor de la 1.40, cuando personal de la Comisaría Primera acudió a calle 25 de Mayo, entre Libertad y Avellaneda, tras recibir el aviso de un transeúnte sobre una fuerte discusión entre una pareja.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un cabo que cumplía servicio adicional en la zona. El uniformado les informó que un hombre y una mujer habían descendido de un remís y comenzaron a protagonizar una acalorada discusión en la vía pública. En ese momento, la mujer se acercó para pedir ayuda y aseguró que había sido golpeada por su pareja.

La víctima, de 41 años, fue identificada en el lugar y ratificó la acusación. Según indicaron fuentes policiales, tanto ella como el acusado presentaban aparentes signos de haber consumido alcohol.

Cuando los uniformados intentaron trasladar al sospechoso a la dependencia policial para continuar con las actuaciones, éste se negó, intentó retirarse del lugar y opuso resistencia, por lo que finalmente fue reducido y trasladado bajo custodia.

Por su parte, el conductor del remís relató que había levantado a la pareja en las inmediaciones del Patio del Indio Froilán y que durante el trayecto ambos mantuvieron una fuerte discusión. Incluso, señaló que la mujer abrió una de las puertas del vehículo mientras circulaban, situación que lo obligó a detener la marcha por motivos de seguridad.

La fiscal de Género, Cecilia Pacheco, tomó intervención en el caso y ordenó que el hombre permanezca demorado mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y definir las medidas judiciales correspondientes.