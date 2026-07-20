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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUL 2026 | 14º
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"La Odisea y la derrota argentina en la misma semana": la frase de Mia Khalifa que hizo estallar las redes

El mensaje de la exestrella del cine para adultos, en el que festejó la caída de la Selección argentina, no pasó desapercibido y desató una catarata de comentarios en las redes.

Hoy 08:46

A través de las redes sociales, la exestrella del cine para adultos Mia Khalifa celebró la caída de la Selección argentina de Lionel Messi con un mensaje que recibió fuertes cuestionamientos.

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En toda la instancia de eliminación del Mundial 2026, la influencer erótica dejó en claro que no quería que pasara la Selección y se expresó en contra en varias oportunidades.

Este domingo, incluso, había compartido un mensaje en su cuenta de X para alentar contra el equipo que finalmente ganó el partido y el torneo.

Horas después, la estrella compartió una frase en la que se puso feliz por la derrota del conjunto de Lionel Scaloni y tuvo una mención para una de las películas que se estrenó este fin de semana.

La Odisea y la derrota argentina en la misma semana. Nunca olvidaré este verano”, escribió la instagrammer

Luego, se sacó una foto con la camiseta del Barcelona que tenía el nombre de Lamine Yamal y escribió: “Palestina libre”.

El comentario que hizo Mia Khalifa tuvo, como tantas otras veces, la reacción de muchas cuentas argentinas que se lo reprocharon. “¿Podemos cancelar a esta fracasada?“; ”Ni volviendo a nacer vas a ser un pedacito de uña de Messi"; “No se puede solucionar tu estupidez”; fueron algunos de los mensajes.

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