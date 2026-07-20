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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUL 2026 | 13º
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Neblina y buen tiempo: el clima de Añatuya para hoy Lunes 20 de julio de 2026

El clima en Añatuya se presenta hoy con neblina y temperaturas frescas. Se espera un cambio hacia un día soleado en las próximas horas.

Hoy 08:21

En la mañana de este Lunes 20 de julio de 2026, los añatuyenses se encuentran bajo una densa neblina que cubre la ciudad, con una temperatura actual de 10.9 °C. La sensación térmica es aún más fresca, alcanzando los 8.6 °C, lo que invita a abrigarse antes de salir.

A medida que avance el día, se anticipa que la neblina se disipe, dando paso a un cielo completamente soleado. Las temperaturas irán en aumento, con un máximo previsto de 21.1 °C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad en el ambiente es alta, con un 94%, lo que contribuye a la sensación de frescura matutina. El viento sopla a una velocidad de 10.4 km/h desde el sureste, proporcionando un leve alivio a la humedad.

Para mañana, los añatuyenses pueden esperar un nuevo día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 8.8 °C de mínima y los 19.4 °C de máxima. La tendencia parece ser favorable para disfrutar de un clima agradable.

El pronóstico se mantiene optimista también para el miércoles, donde se prevé un mínimo de 7.9 °C y una máxima de 18.9 °C, continuando con la racha de días soleados. Así que, a prepararse para disfrutar de un clima templado durante los próximos días en Añatuya.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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