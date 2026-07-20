Neblina y buen tiempo: el clima de Añatuya para hoy Lunes 20 de julio de 2026

El clima en Añatuya se presenta hoy con neblina y temperaturas frescas. Se espera un cambio hacia un día soleado en las próximas horas.
En la mañana de este Lunes 20 de julio de 2026, los añatuyenses se encuentran bajo una densa neblina que cubre la ciudad, con una temperatura actual de 10.9 °C. La sensación térmica es aún más fresca, alcanzando los 8.6 °C, lo que invita a abrigarse antes de salir.
A medida que avance el día, se anticipa que la neblina se disipe, dando paso a un cielo completamente soleado. Las temperaturas irán en aumento, con un máximo previsto de 21.1 °C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
La humedad en el ambiente es alta, con un 94%, lo que contribuye a la sensación de frescura matutina. El viento sopla a una velocidad de 10.4 km/h desde el sureste, proporcionando un leve alivio a la humedad.
Para mañana, los añatuyenses pueden esperar un nuevo día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 8.8 °C de mínima y los 19.4 °C de máxima. La tendencia parece ser favorable para disfrutar de un clima agradable.
El pronóstico se mantiene optimista también para el miércoles, donde se prevé un mínimo de 7.9 °C y una máxima de 18.9 °C, continuando con la racha de días soleados. Así que, a prepararse para disfrutar de un clima templado durante los próximos días en Añatuya.
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