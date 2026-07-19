Mundial 2026: los santiagueños vivieron la previa de la gran final en la Fan Zone del Fórum

La previa de la gran final del Mundial 2026 se vivió con mucha emoción en la Fan Zone del Fórum, donde cientos de santiagueños se reunieron para compartir la pasión por la Selección Argentina antes del partido decisivo ante España.

Con camisetas de la Albiceleste, banderas y los tradicionales colores celeste y blanco, familias y grupos de amigos se acercaron al espacio para disfrutar de una jornada especial y palpitar el encuentro que podía significar una nueva consagración mundial para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El ambiente fue de fiesta desde temprano, con música, actividades y la expectativa de los hinchas que esperaban el inicio del partido. La Fan Zone del Fórum volvió a convertirse así en un punto de encuentro para vivir en comunidad uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

Con la ilusión intacta y el sueño de levantar nuevamente la Copa del Mundo, los santiagueños acompañaron a la Selección en una previa cargada de emoción, esperanza y mucha pasión argentina.