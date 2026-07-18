EN VIVO | ¡La Scaloneta va por la cuarta estrella! Argentina enfrenta a España en la final del Mundial soñando con el bicampeonato

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El seleccionado argentino choca con La Roja en la finalísima de la Copa del Mundo con la ilusión de volver a consagrarse. Arranca a las 16 con Transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero y Radio Panorama. Seguilo minuto a minuto por Diario Panorama y Somos Deporte.
La Selección Argentina y España jugarán este domingo desde las 16 la gran final del Mundial 2026, en el New Jersey Stadium, en un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.
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