VIDEO | Inmessionante: la espectacular maniobra de Colapinto pasando a Gasly y Lawson al mismo tiempo en Spa

El piloto argentino sacó a relucir toda su viveza en el Gran Premio de Bélgica y, con una gran acción por afuera en la recta, superó a su compañero de Alpine y al Racing Bulls para meterse en el top 10.

Hoy 13:33

En una carrera exigente para Alpine en el Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto protagonizó una de las mejores maniobras del domingo en el circuito de Spa-Francorchamps.

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El piloto argentino aprovechó el momento justo y ejecutó un doble sobrepaso espectacular sobre Pierre Gasly y Liam Lawson, una acción que le permitió escalar al décimo puesto y meterse en zona de puntos.

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La secuencia se dio después del Virtual Safety Car. Nico Hülkenberg se había beneficiado con su parada en boxes y quedó por delante de los dos Alpine, aunque tanto Gasly como Colapinto lograron recuperar rápidamente esa posición.

A partir de allí se armó un verdadero trencito en pista: Lawson adelante, seguido por Gasly y Colapinto.

Al llegar a la recta, Gasly salió decidido a atacar al neozelandés. Mientras ambos autos quedaban prácticamente emparejados, Colapinto leyó la situación a la perfección y decidió ir por todo.

Con gran determinación, y posiblemente con algo más de batería disponible tras administrar mejor la energía, el argentino se lanzó por el sector interno y, cuando nadie lo esperaba, dejó atrás a los dos al mismo tiempo.

En apenas unos metros, Colapinto pasó de estar 12° a ubicarse 10°, mientras Lawson cayó al 11° lugar y Gasly quedó 12°, sin poder completar su propio intento de sobrepaso.

La maniobra tuvo además un condimento especial: unas vueltas antes, había sido el propio Gasly quien había superado a Colapinto en pista. Lejos de recibir una orden de equipo, ambos pilotos tuvieron libertad para competir entre sí bajo la política de “free to race”.

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En un fin de semana en el que el rendimiento del Alpine volvió a estar lejos de los puestos de punta, Colapinto encontró la manera de destacarse con talento, lectura de carrera y audacia.

Un sobrepaso brillante, preciso y oportuno, que rápidamente quedó como una de las grandes imágenes del Gran Premio de Bélgica.