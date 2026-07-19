VIDEO | Inmessionante: la espectacular maniobra de Colapinto pasando a Gasly y Lawson al mismo tiempo en Spa

El piloto argentino sacó a relucir toda su viveza en el Gran Premio de Bélgica y, con una gran acción por afuera en la recta, superó a su compañero de Alpine y al Racing Bulls para meterse en el top 10.
En una carrera exigente para Alpine en el Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto protagonizó una de las mejores maniobras del domingo en el circuito de Spa-Francorchamps.
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El piloto argentino aprovechó el momento justo y ejecutó un doble sobrepaso espectacular sobre Pierre Gasly y Liam Lawson, una acción que le permitió escalar al décimo puesto y meterse en zona de puntos.
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La secuencia se dio después del Virtual Safety Car. Nico Hülkenberg se había beneficiado con su parada en boxes y quedó por delante de los dos Alpine, aunque tanto Gasly como Colapinto lograron recuperar rápidamente esa posición.
A partir de allí se armó un verdadero trencito en pista: Lawson adelante, seguido por Gasly y Colapinto.
Al llegar a la recta, Gasly salió decidido a atacar al neozelandés. Mientras ambos autos quedaban prácticamente emparejados, Colapinto leyó la situación a la perfección y decidió ir por todo.
Con gran determinación, y posiblemente con algo más de batería disponible tras administrar mejor la energía, el argentino se lanzó por el sector interno y, cuando nadie lo esperaba, dejó atrás a los dos al mismo tiempo.
En apenas unos metros, Colapinto pasó de estar 12° a ubicarse 10°, mientras Lawson cayó al 11° lugar y Gasly quedó 12°, sin poder completar su propio intento de sobrepaso.
La maniobra tuvo además un condimento especial: unas vueltas antes, había sido el propio Gasly quien había superado a Colapinto en pista. Lejos de recibir una orden de equipo, ambos pilotos tuvieron libertad para competir entre sí bajo la política de “free to race”.
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En un fin de semana en el que el rendimiento del Alpine volvió a estar lejos de los puestos de punta, Colapinto encontró la manera de destacarse con talento, lectura de carrera y audacia.
Un sobrepaso brillante, preciso y oportuno, que rápidamente quedó como una de las grandes imágenes del Gran Premio de Bélgica.