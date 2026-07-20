Internet lento en casa: diagnósticos y soluciones efectivas

El 75% de los usuarios en Argentina reportan problemas de conexión a internet en sus hogares, siendo la lentitud una de las quejas más comunes. Este fenómeno no solo afecta la navegación diaria, sino también el trabajo remoto y el entretenimiento en línea.

Hoy 06:13

La lentitud de internet es un problema recurrente en muchos hogares argentinos. Según estudios de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), hasta el 75% de los usuarios han experimentado una conexión lenta en algún momento. Este inconveniente puede generar frustración y afectar diversas actividades cotidianas.

Una de las causas más comunes de internet lento es la distancia entre el router y los dispositivos. Cuanto mayor sea esta distancia, más débil será la señal. Para mejorar la conexión, se recomienda ubicar el router en un lugar central y elevado dentro del hogar, evitando obstáculos como paredes gruesas y muebles voluminosos.

La congestión de la red también juega un papel importante en la lentitud. En muchas ocasiones, varios dispositivos conectados simultáneamente consumen el ancho de banda disponible. Limitar el número de dispositivos conectados o establecer horarios para su uso puede mejorar la experiencia de navegación.

Otro factor que influye en la velocidad de internet es el tipo de conexión. Las conexiones por cable suelen ser más rápidas y estables que las inalámbricas. Considerar una conexión de fibra óptica, si está disponible, puede ser una excelente opción para quienes buscan mayor velocidad y estabilidad.

Además, es fundamental mantener el equipo actualizado. Los routers y módems, al igual que cualquier otro dispositivo tecnológico, requieren actualizaciones periódicas para funcionar de manera óptima. Ignorar estas actualizaciones puede resultar en un rendimiento deficiente.

Finalmente, realizar pruebas de velocidad de internet de manera regular puede ayudar a identificar problemas. Existen diversas herramientas en línea que permiten medir la velocidad de carga y descarga, así como la latencia. Con esta información, los usuarios pueden tomar decisiones informadas sobre su servicio.