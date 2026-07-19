Argentina, con formación confirmada para enfrentar a España en la final del Mundial

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Scaloni definió el equipo que buscará el bicampeonato y la cuarta estrella de la historia.
La Selección Argentina se prepara para disputar la final del Mundial 2026 ante España, este domingo desde las 16, en el MetLife Stadium de New Jersey.
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El entrenador del seleccionado argentino definió el once con tres variantes con respecto al partido con Inglaterra: Montiel por Molina, De Paul por Simeone y Nico González por Paredes.
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González Lionel Messi y Julián Álvarez.
La Albiceleste tendrá este domingo una nueva cita con la historia. Con Messi como capitán y Scaloni al mando, Argentina irá por la cuarta estrella y por otro capítulo dorado en su camino mundialista.