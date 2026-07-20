Liam Gallagher criticó el show de medio tiempo de la final del Mundial: "Fue como un mal viaje"

El músico cuestionó el espectáculo realizado durante el entretiempo del partido entre España y Argentina.

Hoy 07:47

El cantante británico Liam Gallagher expresó su descontento con el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo, disputada el domingo entre España y Argentina, y lo calificó como “un mal viaje”.

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A través de su cuenta en la red social X, el exlíder de Oasis se refirió a las presentaciones de artistas como Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, el director Gustavo Dudamel y los Muppets. “Esto es como un mal viaje. Menos mal que tengo mis medias espirituales o este entretenimiento del entretiempo podría haberme hecho perder la cabeza”, escribió.

El espectáculo comenzó con una presentación de Madonna, quien interpretó dos canciones mientras recorría los túneles del estadio en un carrito de golf conducido por los exfutbolistas brasileños Ronaldo y Ronaldinho. Durante su actuación, incluyó una nueva versión de su éxito “Music” y su reciente sencillo “Danceteria”.

Luego, BTS realizó una breve intervención con su tema “Dynamite”. Más tarde, el actor Jason Sudeikis apareció caracterizado como Ted Lasso junto a Brendan Hunt, en el papel de Coach Beard, para introducir a Justin Bieber, quien interpretó “Everything Hallelujah”.

El show también incluyó la canción “Dai Dai”, interpretada por Shakira y Burna Boy, y la participación del coro PS 22, integrado por estudiantes de una escuela pública de Staten Island, que interpretó “We Dance”, tema escrito por Coldplay junto a su líder Chris Martin.

Gallagher había seguido de cerca el torneo y había apoyado públicamente a la selección de Inglaterra, eliminada en semifinales por Argentina. Incluso impulsó la popularidad de la canción “Wonderwall” como himno no oficial del equipo durante la competencia.

Por otra parte, Oasis anunció el estreno para septiembre del documental “Don’t Look Back in Anger”, centrado en el regreso de la banda. La producción fue creada por Steven Knight y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, y se estrenará en cines y plataformas de streaming.