Murió Jennifer Finch, bajista de L7, a los 59 años

La música había enfrentado un cáncer cerebral durante los últimos años.

Hoy 07:30

Jennifer Finch, bajista de la banda estadounidense L7 durante su etapa de mayor proyección en la década de 1990, falleció a los 59 años. La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram.

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Desde la banda informaron que Finch atravesó “una larga y valiente lucha contra el cáncer cerebral”. A principios de este mes, familiares y allegados habían iniciado una campaña solidaria para cubrir gastos de atención médica, que incluían cuidados de enfermería domiciliaria, terapias físicas y del habla, además de equipamiento especializado. La recaudación superó los 395.000 dólares, por encima del objetivo inicial.

Finch se incorporó a L7 en 1986 y formó parte del grupo hasta 1996, período en el que también aportó voces y composición. Entre sus contribuciones se destacan los temas “(Right On) Thru”, “Everglade” y “Shirley”. Su salida de la banda estuvo vinculada a un proceso personal de recuperación y a la muerte de su padre.

En 1994, junto a sus compañeras Suzi Gardner, Donita Sparks y Dee Plakas, participó en la película “Serial Mom”, dirigida por John Waters, donde interpretaron el tema “Gas Chamber”. También tuvo una aparición en el film “Scumbag” (2017).

Finch regresó a L7 en 2014, integrando nuevamente la formación hasta 2026.

Antes de su etapa en L7, formó parte del grupo Sugar Babydoll, junto a Courtney Love y Kat Bjelland.