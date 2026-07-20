Sydney Sweeney protagonizará la nueva versión de Sleepy Hollow

Una reinvención del clásico relato del Jinete sin Cabeza llegará a la pantalla grande.

Hoy 07:47

La leyenda del Jinete sin Cabeza regresa a la pantalla grande, pero con una nueva versión centrada en el personaje femenino de la historia. Según dio a conocer Deadline, tras una guerra de ofertas por distintos estudios, Sony Pictures se ha quedado con el proyecto protagonizado y producido por Sydney Sweeney. La película será una adaptación de Hollow, la novela debut de Lindsey Anderson Beer que se publicará a fines del próximo año. Además, Beer también estará a cargo de dirigir, escribir y producir la cinta.

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Hollow es una reinvención del clásico relato The Legend of Sleepy Hollow (La leyenda del jinete sin cabeza) de Washington Irving, publicado en 1820, centrada en Katrina Van Tassel, quien era vista como un simple «premio» en la disputa romántica entre Ichabod Crane y Brom Bones, y que ahora será «la figura central de un misterio peligroso y un seductor triángulo amoroso sobrenatural». Sydney Sweeney se suma al proyecto como protagonista y productora de la película, justamente interpretando a Katrina Van Tassel. Actualmente, Sony Pictures está buscando a los actores que interpretarán a los personajes masculinos.

Sydney Sweeney

La película será dirigida, escrita y escrita por Lindsey Anderson Beer, conocida por dirigir y coescribir Pet Sematary: Bloodlines (2023), que justamente marcó su debut como directora, y escribir Sierra Burgess Is a Loser (2018). Hollow, la novela debut de Beer, será lanzada durante el último cuatrimestre del 2025 bajo la editorial Penguin Random House. La producción estará a cargo de LuckyChap, empresa de Margot Robbie; Honey Trap, la productora independiente de Sweeney recién fundada; y Lab Brew, la compañía de Beer. Alexandra Banks (Sierra Burgess Is a Loser) y Spencer Walken (Vacation Friends) se suman como coproductores ejecutivas.

Aunque Sydney Sweeney es principalmente conocida por su carrera como actriz en las series de HBO, Euphoria y The White Lotus, durante los últimos años ha producido las películas Con todos menos contigo (2023), Inmaculada (2024), Christy (2025) y The Housemaid (2025), que también protagonizó, y entre sus próximos proyectos como productora destaca la secuela de La empleada y las adaptaciones live-action de Gundam y Split Fiction. La leyenda de Sleepy Hollow ha tenido varias adaptaciones para cine y televisión, donde la más importante es la película de 1999 dirigida por Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp, donde Christina Ricci interpretó a Katrina Van Tassel.