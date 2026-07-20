Termas de Río Hondo se prepara para un clima fresco: temperaturas moderadas para hoy Lunes 20 de julio de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta fresco y parcialmente nublado, lo que promete un día agradable para los termenses. Las temperaturas rondarán entre los 12 y 17 grados.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses podrán disfrutar de un clima parcialmente nublado con temperaturas que oscilan alrededor de los 12 °C. La sensación térmica se siente ligeramente más fresca, alcanzando los 11.7 °C, ideal para quienes prefieren el clima templado.

La humedad en la región se encuentra en un 77%, lo que puede hacer que la sensación de frescura se mantenga a lo largo del día. Con un viento suave de 6.5 km/h proveniente del sureste, las condiciones climáticas se tornan agradables para realizar actividades al aire libre.

Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima sea de 12.1 °C y la máxima alcance los 17.7 °C. Esta combinación de temperaturas ofrece un día perfecto para quienes disfrutan de un clima templado y sin excesos.

El pronóstico para mañana, martes 21 de julio de 2026, indica que las temperaturas seguirán siendo frescas, con una mínima de 11.3 °C y una máxima de 15.3 °C. Los termenses deberán prepararse para otro día parcialmente nublado, similar al de hoy.

Finalmente, el miércoles 22 de julio de 2026, se espera un clima parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 16.7 °C de máxima. Así, los termenses podrán disfrutar de un inicio de semana con condiciones agradables y frescas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.