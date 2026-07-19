El espectáculo musical que revolucionará la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina ofrecerá un show musical inédito con grandes artistas internacionales, destacando la actuación de Shakira junto a Burna Boy interpretando la canción oficial Dai Dai.

Hoy 06:18

La final del Mundial 2026 promete ser un evento sin precedentes, al combinar fútbol y música en un espectáculo único. Este domingo 19 de julio, los equipos de España y Argentina se enfrentarán por el título en el New York New Jersey Stadium, donde la música será un elemento central durante el descanso.

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial masculina, la FIFA presentará un show oficial de medio tiempo, un evento que unirá a millones de aficionados alrededor del mundo. Este espectáculo incluirá una producción artística de alta calidad, que combina el fútbol, la música y el entretenimiento.

El cartel estará liderado por artistas de renombre internacional como Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, quienes compartirán el escenario en una transmisión especial de aproximadamente 11 minutos.

Además, el espectáculo contará con la participación de Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22 Chorus, así como una aparición especial de Coldplay. La curaduría del evento ha estado a cargo de Chris Martin, el líder de la conocida banda británica.

Uno de los momentos más esperados será la actuación de Shakira, quien reafirmará su conexión con el torneo más importante del fútbol. La artista colombiana interpretará Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, que grabó junto a Burna Boy. Este tema fusiona sonidos globales y ritmos latinos para acompañar la celebración futbolística.

Previo a la final, Shakira sorprendió a sus seguidores con un adelanto de la versión en español de Dai Dai. Sin embargo, durante el espectáculo se presentará la versión original, acompañada por los bailarines ugandeses Ghetto Kids.

El espectáculo no solo se centrará en el entretenimiento, sino que también apoyará al Fondo Educativo FIFA-Global Citizen, que busca recaudar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a una educación de calidad. Hasta ahora, se han recaudado más de 50 millones de dólares para esta causa.