Ruta 9: vuelco provocó la muerte de dos mujeres y hubo tres heridos

Todos los ocupantes son oriundos de Buenos Aires. Ocurrió a la altura del kilómetro 1000, en el paraje Negra Muerta.

Hoy 07:32

Una nueva tragedia vial volvió a enlutar las rutas del sur santiagueño durante la tarde del sábado, cuando un automóvil en el que viajaban cinco personas volcó sobre la Ruta Nacional N.º 9, a la altura del kilómetro 1000, en el paraje Negra Muerta, departamento Ojo de Agua. Como consecuencia del violento siniestro, dos mujeres perdieron la vida y otras ocupantes sufrieron lesiones de distinta consideración.

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El accidente ocurrió alrededor de las tres de la tarde. Por causas que son materia de investigación, un automóvil Renault Sandero Stepway, color gris, dominio AE104ZW, terminó volcado sobre la cinta asfáltica. Al arribar los primeros efectivos policiales y los servicios de emergencia, el vehículo se encontraba con sus cuatro ruedas hacia arriba y el frente orientado hacia el sur.

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Los uniformados trataban de establecer por qué el conductor perdió el control del vehículo.

En el rodado viajaban personas con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia del impacto fallecieron Camila Azul Campos, de 16 años, e Ivana María Miño, de 44 años, quienes fueron halladas sin signos vitales en el lugar del hecho.

En tanto, María Emilce Celene Albarracín, de 22 años, y Luz Valentina Campos, de 21 años, sufrieron lesiones y recibieron asistencia médica. También viajaba Héctor Antonio Campos, de 48 años, quien igualmente se encontraba entre los ocupantes del vehículo al momento del accidente.

Tras recibir el aviso del siniestro, personal de la Comisaría Comunitaria N.º 31 de Ojo de Agua se hizo presente en el lugar para preservar la escena y coordinar las primeras actuaciones. Posteriormente, efectivos de la División Criminalística de Ojo de Agua realizaron las tareas periciales ordenadas por la autoridad judicial interviniente.

Los especialistas efectuaron un relevamiento técnico integral de la escena del accidente, que incluyó la inspección ocular del sector, la realización de tomas fotográficas, la confección del croquis planimétrico y el relevamiento de los daños materiales que presentaba el automóvil. Estas diligencias serán incorporadas al expediente con el objetivo de aportar elementos.