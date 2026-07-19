VIDEO | María Becerra emocionó con el Himno Nacional en la final del Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 22º
Mundial 2026
ET Final
España 0
Argentina 0
19 / 07 / 2026
FINALIZADO 3er puesto
Francia 4
Inglaterra 6
FINALIZADO
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
19 / 07 / 2026 ET Final
España
0 - 0
Argentina
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 FINALIZADO 3er puesto
Francia
4 - 6
Inglaterra

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

VIDEO | María Becerra emocionó con el Himno Nacional en la final del Mundial

La artista argentina interpretó las estrofas patrias antes del partido ante España, en un estadio colmado de banderas celestes y blancas. Jugadores e hinchas acompañaron el momento con enorme emoción.

Hoy 17:04
María Becerra Himno Mundial

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España tuvo un momento cargado de emoción y sentimiento nacional. María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino ante un estadio colmado de banderas celestes y blancas.

“La Nena de Argentina” le puso voz a las estrofas patrias en el partido más importante del planeta, con una actuación intensa y sentida que hizo vibrar a los jugadores y a los miles de hinchas argentinos presentes en Estados Unidos.

La emoción se apoderó del plantel dirigido por Lionel Scaloni, que escuchó el himno abrazado en la mitad de la cancha. Las cámaras de televisión captaron a varios futbolistas conmovidos, concentrados y cantando con fuerza antes del duelo decisivo.

La comunión entre la artista, el equipo y los hinchas fue total. Lo que comenzó como parte del protocolo oficial de la FIFA terminó transformándose en un verdadero banderazo argentino dentro del estadio.

El momento más impactante llegó en el cierre de la canción, cuando el tradicional “oh, oh, oh” fue entonado a capela por los futbolistas y por todo el público argentino, generando un clima ensordecedor antes del inicio del partido.

Con su interpretación, María Becerra protagonizó una de las imágenes más emotivas de la final, en una escena atravesada por la pasión, la identidad y la ilusión de todo un país.

El Himno Nacional volvió a unir a jugadores e hinchas en una postal inolvidable, justo antes de que Argentina saliera a buscar una nueva página dorada en la historia de los Mundiales.

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