VIDEO | María Becerra emocionó con el Himno Nacional en la final del Mundial

La artista argentina interpretó las estrofas patrias antes del partido ante España, en un estadio colmado de banderas celestes y blancas. Jugadores e hinchas acompañaron el momento con enorme emoción.

Hoy 17:04

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España tuvo un momento cargado de emoción y sentimiento nacional. María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino ante un estadio colmado de banderas celestes y blancas.

“La Nena de Argentina” le puso voz a las estrofas patrias en el partido más importante del planeta, con una actuación intensa y sentida que hizo vibrar a los jugadores y a los miles de hinchas argentinos presentes en Estados Unidos.

La emoción se apoderó del plantel dirigido por Lionel Scaloni, que escuchó el himno abrazado en la mitad de la cancha. Las cámaras de televisión captaron a varios futbolistas conmovidos, concentrados y cantando con fuerza antes del duelo decisivo.

La comunión entre la artista, el equipo y los hinchas fue total. Lo que comenzó como parte del protocolo oficial de la FIFA terminó transformándose en un verdadero banderazo argentino dentro del estadio.

El momento más impactante llegó en el cierre de la canción, cuando el tradicional “oh, oh, oh” fue entonado a capela por los futbolistas y por todo el público argentino, generando un clima ensordecedor antes del inicio del partido.

Con su interpretación, María Becerra protagonizó una de las imágenes más emotivas de la final, en una escena atravesada por la pasión, la identidad y la ilusión de todo un país.

El Himno Nacional volvió a unir a jugadores e hinchas en una postal inolvidable, justo antes de que Argentina saliera a buscar una nueva página dorada en la historia de los Mundiales.