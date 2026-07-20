Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUL 2026 | 15º
X
País

Un policía fue apuñalado al intentar separar una pelea durante los festejos por la Selección en Misiones

El efectivo resultó herido junto a una mujer cuando intentaba controlar una gresca en medio de las manifestaciones. Ambos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Eldorado.

Hoy 10:54

Un agente de la Policía de Misiones terminó gravemente herido cuando intentó controlar una pelea durante una manifestación callejera de hinchas tras la final de la Copa del Mundo en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, en la frontera con Brasil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en las inmediaciones del Parque Temático de la Integración, donde se había reunido una multitud para seguir el partido.

Según los primeros datos de la investigación, la situación se desbordó tras una pelea entre varias personas. Al intervenir, el efectivo fue apuñalado por un hombre armado con un cuchillo.

El policía sufrió dos heridas de arma blanca, una en el abdomen y otra en la espalda. En el mismo hecho, una mujer también fue lesionada con un arma blanca.

Ambos recibieron atención inicial en el hospital local de Bernardo de Irigoyen, pero debido a la gravedad de las lesiones, fueron derivados al Hospital SAMIC de Eldorado, donde permanecen bajo observación médica.

Las primeras averiguaciones apuntan a que el atacante sería de nacionalidad brasileña. Tras el hecho, logró escapar hacia territorio brasileño, lo que motivó un operativo de búsqueda en la zona limítrofe.

La Policía de Misiones solicitó colaboración a las autoridades del país vecino para intentar dar con el paradero del sospechoso, de acuerdo a lo que informó Misiones Online.

Mientras continúa la investigación, los efectivos trabajan para reconstruir cómo se originó la pelea y quiénes participaron del violento episodio en la zona fronteriza.

TEMAS Misiones
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La AFA emitió un comunicado tras la final y confirmó cómo será el regreso de la Selección
  2. 2. Nico Paz rompió el silencio tras la final y le hizo una promesa a los argentinos
  3. 3. “Olvidémonos de todo”: se filtró la llamativa arenga de Messi antes de la final del Mundial
  4. 4. Video: el gesto de Lamine Yamal con Messi después de consagrarse campeón del mundo
  5. 5. Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: "Hasta diciembre voy a estar"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT