Un policía fue apuñalado al intentar separar una pelea durante los festejos por la Selección en Misiones

El efectivo resultó herido junto a una mujer cuando intentaba controlar una gresca en medio de las manifestaciones. Ambos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Eldorado.

Hoy 10:54

Un agente de la Policía de Misiones terminó gravemente herido cuando intentó controlar una pelea durante una manifestación callejera de hinchas tras la final de la Copa del Mundo en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, en la frontera con Brasil.

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El hecho ocurrió el domingo por la tarde en las inmediaciones del Parque Temático de la Integración, donde se había reunido una multitud para seguir el partido.

Según los primeros datos de la investigación, la situación se desbordó tras una pelea entre varias personas. Al intervenir, el efectivo fue apuñalado por un hombre armado con un cuchillo.

El policía sufrió dos heridas de arma blanca, una en el abdomen y otra en la espalda. En el mismo hecho, una mujer también fue lesionada con un arma blanca.

Ambos recibieron atención inicial en el hospital local de Bernardo de Irigoyen, pero debido a la gravedad de las lesiones, fueron derivados al Hospital SAMIC de Eldorado, donde permanecen bajo observación médica.