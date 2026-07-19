VIDEO: así se vivió el histórico show del entretiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA presentó por primera vez un espectáculo musical durante el descanso de una final mundialista, con grandes figuras de la música y la participación de reconocidos personajes.

Hoy 17:24

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España quedó marcada por el fútbol, pero también por un momento histórico: por primera vez, la FIFA realizó un espectáculo musical durante el entretiempo de una final de la Copa del Mundo, inspirado en el tradicional show del Super Bowl de la NFL.

El espectáculo comenzó con Madonna, quien interpretó su clásico tema “Music” junto a Ronaldo Nazário y Ronaldinho, además de varios bailarines. La presentación combinó un video previamente grabado con una actuación en vivo que sorprendió a todos los presentes.

Luego fue el turno de una orquesta liderada por Gustavo Dudamel, que contó con la participación especial de Los Muppets. Más tarde, el escenario quedó en manos de BTS, la banda surcoreana más importante del K-Pop, que hizo vibrar al público con su éxito “Dynamite”.

La presentación continuó con Ted Lasso y Coach Beard, quienes introdujeron a Justin Bieber, encargado de interpretar su canción “Everything Hallelujah”. El show también contó con la participación de Shakira, Burna Boy, Coldplay, el Coro PS22 de Nueva York, Emmanuel Kelly, Ghetto Kids, además de personajes de Plaza Sésamo y The Muppets.

De esta manera, el entretiempo de Argentina-España quedó en la historia como el primero en contar con un espectáculo musical de estas características en una final del Mundial, en una propuesta que buscó llevar el formato de los grandes eventos deportivos al escenario más importante del fútbol mundial.