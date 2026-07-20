Se estrenó el trailer de Avengers: Doomsday con el sorpresivo regreso de un personaje

La nueva película se estrenará el próximo 18 de diciembre y contará con todas las estrellas de las películas que se fueron estrenando durante la última fase del universo cinematográfico.

Hoy 11:42

Marvel publicó el primer tráiler oficial de "Avengers: Doomsday", una de las películas más esperadas del universo cinematográfico de la compañía. El adelanto confirmó el regreso de personajes históricos, además de la incorporación de héroes y mutantes que hasta ahora no habían compartido pantalla dentro de la franquicia.

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La historia presentará a los Vengadores frente a una nueva amenaza: Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien vuelve al universo Marvel después de haber dado vida a Iron Man. El tráiler anticipa una guerra con consecuencias para todo el multiverso y muestra el momento en que distintos equipos comienzan a unirse para enfrentar al villano.

Entre las escenas más comentadas aparece Thor enfrentándose directamente a Doctor Doom y reencontrándose con Steve Rogers, el Capitán América interpretado nuevamente por Chris Evans, quien regresa tras su despedida en Avengers: Endgame. El avance también muestra a Thor acompañado por Love, su hija adoptiva, mientras que Steve Rogers reaparece en una nueva etapa de su vida como padre.

Uno de los grandes anuncios del tráiler es el desembarco definitivo de los X-Men en el MCU. Se pueden ver a Profesor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Cíclope (James Marsden), Mystique y Gambito, personaje interpretado por Channing Tatum que debutó en Deadpool & Wolverine.

También tienen un lugar destacado los Cuatro Fantásticos, encabezados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, además del equipo de los Thunderbolts, integrado por Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

El adelanto revela además una escena ambientada en Wakanda, donde coinciden Black Panther (Letitia Wright), Namor (Tenoch Huerta), M'Baku (Winston Duke) y Thing (Ebon Moss-Bachrach), anticipando una alianza clave para la batalla final.

El extenso elenco también contará con las participaciones de Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Simu Liu y otros protagonistas de las distintas etapas del MCU.

Aunque Marvel todavía mantiene en reserva el origen del Doctor Doom de Robert Downey Jr., el regreso del actor alimenta las teorías sobre una posible variante de Iron Man proveniente de otro universo, una posibilidad insinuada anteriormente en la escena poscréditos de Fantastic Four: First Steps.

Dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, "Avengers: Doomsday" llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y será el punto de partida del desenlace de la actual saga del multiverso, que continuará un año más tarde con "Avengers: Secret Wars".